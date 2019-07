UPR : le début de la fin

Selon des sources généralement bien informées, l'Union Pour la République a procédé à la résiliation des contrats de tous les sièges de ses structures y compris ceux de la fédération des jeunes et des femmes à partir du mois d'août. Selon les mêmes sources, le comité de gestion du parti a ordonné aux fédérations, aux sections et sous sections de quitter les lieux avant cette date. Il y a deux ans, le parti a engagé une politique d'achat de sièges avec des contributions"généreusement" consenties par certains de ses cadres qui promettaient que l'UPR allait continuer à exister même après le départ de son président fondateur Mohamed Ould Abdel Aziz dont le second mandat finit dans moins de dix jours.