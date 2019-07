DÉCLARATION COMMUNE DES CANDIDATS DE L´OPPOSITION

A la veille de la fin de son ultime mandat, le Président de la République, M .Mohamed Ould Abdel Aziz, s’évertue à prouver son attachement à sa fameuse déclaration d’intention selon laquelle la fin de son mandat ne signifie en rien son éloignement de la gestion de la vie publique du pays. Tous les actes qu’il pose depuis son dernier hold-up électoral, consistent à récompenser outrageusement sa clientèle politico-affairiste ou à rendre difficile toute normalisation de la vie politique, administrative, économique et sociale du pays- qu’il verrouille méthodiquement, à travers notamment :

-la multiplication des nominations de convenance dans des postes hautement stratégiques comme par exemple pour certains postes d’ambassadeurs ;

-la rallonge budgétaire de 17 milliards d’ouguiyas arrachée à un Parlement transformé en simple chambre d’enregistrement, pour payer des hommes d’affaires de son entourage immédiat, des travaux d’infrastructures routières, objets de marchés juteux et douteux ;

-la multiplication de concessions foncières et autres licences en tous genres, octroyées sans aucune logique autre que le clientélisme et l’affairisme sans vergogne ;

-une campagne de répression ciblée, d’une brutalité inouïe contre certaines populations, dans le seul but de semer l’effroi et d’envenimer artificiellement le climat politique sur des bases ethniques et raciales, semer la suspicion et la zizanie entre citoyens paisibles, et détourner l’opinion du scandale du hold- up électoral ;

-la relance de la procédure de poursuite abusive contre certains concitoyens pour des motifs strictement politiques, notamment devant Interpol malgré l’échec cuisant de la première tentative d’instrumentalisation de cette instance internationale ;

-la tentative éhontée d’impliquer des pays frères dans la crise électorale en cours ;

-l’occupation massive de l’espace médiatique à coups d’« inaugurations » ou de réceptions de projets sans lendemain, destinés à rejoindre le parc grouillant d’éléphants blancs de ce régime, avec pour seul réel objectif de détourner l’opinion sur ses forfaits passés et présents ;

Malgré cette situation délétère et pour aider à créer un climat favorable à la paix civile et pour trouver une issue véritable à cette crise, l’opposition démocratique, à travers les 4 candidats soussignés, n’a cessé de lancer des appels au bon sens et au dialogue en vue d’une véritable normalisation de la vie politique du pays. Pour ce faire, il sera nécessaire de prendre immédiatement les mesures suivantes qui permettront d’ouvrir la voie au dialogue :

La libération de toutes les personnes arrêtées dans le cadre de la crise post-électorale provoquée par le régime ;

L’arrêt immédiat et définitif de toutes les poursuites arbitraires contre les personnes visées par des procédures judiciaires abusives, aussi bien à l’intérieur du pays ( syndicalistes, journalistes, sénateurs…) qu’à l’extérieur notamment Mohamed Ould Bouamatou, Mohamed Debagh, Limam Chav’i, Vervoura Mint Boba …

Nous lançons un appel solennel à l’ensemble de notre peuple et à tous les patriotes et démocrates du pays, pour renforcer notre unité et pour déjouer toute tentative du président actuel de perpétuer son pouvoir personnel dans l’ombre ou de créer une atmosphère propice à l’instabilité et préjudiciable à toute normalisation démocratique.

Les Candidats à l’élection présidentielle du 22 juin 2019