En Mauritanie, le système actuel de protection de l’enfant nécessite d’être renforcé et, à ce titre, le ministère des Affaires Sociales de l’Enfance et de la Famille est en train de mener des efforts importants dans la matière, a souligné Giacomo Durazzo, ambassadeur de l’Union Européenne en Mauritanie.

Prononçant un discours lors du lancement de l’atelier technique de réécriture de la stratégie nationale de protection de l’enfance pour la période 2020-2025, il a affirmé que « l’adoption effective de la stratégie s’avère plus que jamais une priorité afin de s’assurer que tous les acteurs du système soient impliqués et qu’elle puisse être accompagnée d’un plan d’action et des ressources financières pour sa mise en œuvre ».

A cet égard, l’actualisation de la SNPE doit être coordonnée avec le processus d’actualisation de la Stratégie Nationale de Gestion de la Migration (SNGM), processus relancé récemment conjointement avec l’OIM.

Le projet AFIA lancé en 2016 avec un budget de 3millions d’Euros, mis en œuvre par Save the children, cherche à protéger les enfants en mobilité contre la traite et l’exploitation en intervenant à plusieurs niveaux. Cela passe par l’intégration des questions de protection des enfants en mobilité dans les stratégies nationales les concernant, par le renforcement des capacités et une meilleure coordination des acteurs du système national de protection et par une meilleure coordination des acteurs du système national de protection et par une sensibilisation et communication sur les questions de la traite et de l’exploitation des enfants en mobilité.

En Mauritanie, la première version de la SNPE, élaborée en 2009 par le MASEF a comme finalité de prévenir et de prendre en charge les violences, l’exploitation, la discrimination, l’abus et la négligence à l’égard des enfants. Cependant, il s’avère, maintenant nécessaire, aux yeux de Durazzo, « de renforcer la stratégie en l’articulant à des mécanismes de pilotage et en intégrant tous les aspects de la protection de l’enfance afin de rendre le système plus inclusif et efficace ».

Procédant au lancement de cet atelier la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Mme Mariem Mint Bilal a énoncé que le processus de mise à jour de cette stratégie vise à élaborer des politiques visant à activer et à renforcer la protection des enfants conformément à une approche globale fondée sur le principe de non- discrimination et de la recherche de l’intérêt suprême de l’enfant, notant que ces politiques prennent en compte les critères du droit international et régional ainsi que des engagements de la Mauritanie par rapport aux conventions qu’elle a ratifiées comme la Convention internationale des droits de l’enfant et la Charte africaine des droits et bien- être de l’enfant entre autres..

Pour la représentante adjointe de l’UNICEF à Nouakchott, Mme Judith Leveillée, la rencontre a pour objectif d’assurer l’opérationnalisation des axes stratégiques identifiés pour la stratégie nationale de protection de l’enfance en vue de contribuer au renforcement du système de protection des enfants en Mauritanie.

Elle a assuré que son organisme ne ménagera aucun effort pour accompagner le gouvernement mauritanien et les autres partenaires dans ce processus d’actualisation et dans la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la protection de l’enfant.

De son côté Luis Pedro Lobo Albagnac, chef de mission de Save the Children, il a indiqué que la Mauritanie a démontré, au fil des années, un grand niveau d’engagement pour définir un cadre légal protecteur des enfants.

Il a ajouté que Save the Children appuie depuis 2016 le MASEF dans le cadre du projet AFIA financé par l’UE dans son processus d’actualisation de la SNIPE en collaboration avec l’UNICEF et les autres partenaires afin de doter la Mauritanie d’un cadre stratégique pour la protection des enfants.

Enfin sous l’égide de Luis Pedro Lobo Albagnac, chef de mission de Save the Children, de Zeïnabou Mint Mohamed Lemine, directrice générale des Centre de Protection et d’Insertion Sociale et du maire adjoint de Dar Naïm, il a été procédé à l’unauguration du CPISE de Dar Naïm entièrement réhabilité par Save the Children.