La CVE prend acte de « la levée de l’état d’urgence »

La Coalition Vivre Ensemble (CVE-mouvance nationaliste négro-africaine) –une entité ayant soutenu la candidature de Kane Hamidou Baba à l’occasion de l’élection présidentielle du 22 juin 2019 «prend acte de la levée de l’état d’urgence et de la libération de certains détenus politiques » intervenues au cours des dernières heures dans le pays, dans une déclaration rendue publique jeudi.

La CVE rappelle que cette situation concernait certains quartiers de Nouakchott et les villes du Sud de la Mauritanie. « Nous apprécions la mise en liberté provisoire de nos militants qui étaient détenus à Aleg depuis le 27 juin 2019, suite aux arrestations, tous azimuts, corrélatives à la période post électorale ».

La déclaration salue également « la libération de l’éminent journaliste Ahmedou ould Wedia » comme rentrant dans le cadre « de mesures de nature à contribuer à l’apaisement du climat politique » dans le pays et à l’instauration de rapports plus civilisés entre pouvoir et opposition.

Ahmedou ould Wedia est un journaliste de la chaine privée « AL MOURABITOUNE » actif au sein du Rassemblement National pour la Réforme et le Développement (RNRD/TAWASSOUL/mouvance islamiste) et vice-président de SOS Esclaves-une ONG abolitionniste.

Le scrutin présidentiel du 22 juin 2019 en Mauritanie, rappelle-t-on, a été remporté au premier tour par Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed Ghazouani, candidat de la majorité, ancien chef d’état major, ex ministre de la défense et compagnon du président Mohamed ould Abdel Aziz depuis une quarantaine d’années.

Des résultats contestés par 4 candidats de l’opposition.