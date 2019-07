Nouakchott, Mauritanie – 18 Juillet 2019 – Le film documentaire, qui a été présenté en avant-première lors d’une rencontre au bureau de Nouakchott avec les partenaires médias de la société, sera diffusé dès ce Samedi en prime time sur la chaine El Mouritanya et dès ce dimanche sur Watanya.

Tourné en 2018 et 2019, le reportage « L’empreinte Environnementale de Tasiast » se présente sous la forme d’un documentaire, explicitant de manière claire et transparente les processus engagés dans la prévention et minimisation de l’impact environnementaux des opérations de la société minière.

Plusieurs interviews figurent de même dans le reportage, dont celles du personnel du département HSE et plus spécifiquement de la section chargée de l’environnement, tout comme de responsables des opérations de stockage et le suivi du transport.

Pour apporter plus d’éclairage sur l’évènement que constitue la sortie du reportage ‘’L’Empreinte Environnementale’’, Soukeina Allaf, Coordinatrice de la Communication, Sidi Mohamed Mounah, Surintendants chargé de l’Environnement, et Mr. Mohamed Salem Soueilem, Surintendant de la Sécurité au Travail, ainsi que Mme. Dieynaba Ba, Chargée des Relations Communautaires, ont donc accueilli les partenaires médias de la société.

Le Vice-Président des Relations Extérieures de TMLSA, Mr. Brahim M’Bareck a également saisi l’occasion de cette rencontre pour accueillir les journalistes et répondre à leurs questions tout en faisant part de quelques observations :

« Ce que nous souhaitons en renforçant notre relation avec la presse, tout comme en invitant le grand public, à découvrir Tasiast, c’est tout d’abord de rendre nos opérations plus visibles et d’apporter ainsi une meilleure connaissance et compréhension de la société. Nous souhaitons le faire dans le cadre d’une relation de confiance avec nos partenaires médias basée sur la transparente et la responsabilité, permettant de livrer une information fiable à nos partenaires ainsi qu’au public. »

Après la présentation du reportage, une séance de questions et réponses concernant l’environnement, ainsi que d’autres sujets d’intérêt pour la société en général, a eu lieu dans une ambiance à la fois cordiale et chaleureuse.

