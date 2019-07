Eliminatoires CHAN 2020 : Les Mourabitounes entament leur stage de préparation

Les Mourabitounes locaux sont en stage de préparation, depuis la semaine dernière, prélude à la manche aller des éliminatoires du CHAN 2020. Trente joueurs présélectionnés s’entraînent, quotidiennement, au Stade Cheikha Boidiya, sous l’égide de Sall Moustapha qui, revenu de la CAN, a pris la relève du sélectionneur-adjoint Dahmed Teguedi. La liste des vingt-trois sera publiée, la semaine prochaine, avant le départ de la sélection pour le Sénégal et un second stage à M’Bour où les protégés de Sall se testeront contre les Lions locaux, le 22 Juillet, avant le déplacement de Praïa.

Au micro de FFRIM-TV, Sall juge « bon, l’état d’esprit du groupe » avec des « joueurs, motivés et travailleurs ». Se félicitant du déroulement du stage local et de la bonne ambiance qu’il y règne, il espère que ses poulains feront de leur mieux pour se qualifier.

Pour rappel, les Mourabitounes, qui ont disputé deux phases finales de CHAN en 2014 et 2018, croiseront le fer avec le Cap-Vert, le 27 Juillet, en manche aller du premier tour des éliminatoires CHAN 2020 Cameroun. Le retour est programmé, le 2 Août, à Nouakchott.

ASC SNIM s’engage en Coupe de la Confédération (off)

C'est désormais officiel, le vainqueur de la Coupe nationale 2019, « l’ASC SNIM, va s’aligner en Coupe de la Confédération », a annoncé, le samedi 13 Juillet 2019, la direction du club, au cours d’une cérémonie. Occasion mise à profit pour présenter également les nouvelles recrues : Amar Djiby Samb (en provenance de FC Tevragh Zeïna), Brahim ould Mohamed Mahmoud et Mohamedhen Jibril (tous deux ex sociétaires de l'ASC Kedia) ont paraphé leurs contrats.

A ce jour, l’ASC SNIM n’a guère fait bonne impression dans les compétitions africaines de clubs, s’y voyant infligé des scores-fleuves. Préliminaires 2008, les miniers avaient été étrillés par l’ES Sétif, 1-5 et 0-2. Préliminaires Ligue des champions 2011, ils avaient été sévèrement punis par l’ASEC Mimosas, 0-7 et 0-2. Il va donc falloir, aux poulains de Mody M’Bodj, plus de détermination et d’engagement, pour franchir un palier. Ils seront incessamment fixés sur leur sort lors du tirage.

Mama Niass rejoint El Antag El Harby SC

Mamadou Niass quitte Salam Zgharta (Liban) et rejoint El Antag El Harby SC (Premier League égyptienne). « Hamdou lillah ala kouli hal, le travail continue ! », s’est exclamé, samedi 13 Juillet 2019, le natif de Kouva, lors de l’officialisation de son arrivée. L'attaquant international s'est engagé pour trois ans, avec la formation égyptienne. Le montant du transfert n’a pas été dévoilé.

Après avoir fait étalage de toute l’étendue de son talent au pays des Cèdres, l’attaquant international débarque au pays des Pharaons. Ses récompenses et son statut de titulaire indiscutable n’ont pas été appréciés à leur juste valeur par le sélectionneur national, lors de l’établissement de la liste des vingt-trois Mourabitounes pour la CAN 2019. Une erreur de casting qui aura été fatale à Corentin Martins comme il l’a lui-même reconnu : les attaquants ont fait preuve de « manque de réalisme » et « de justesse ». Un « sérial buteur » de la trempe de l’ancien sociétaire de Renaissance a cruellement fait défaut aux Mourabitounes en Egypte.

On attend maintenant le comeback du natif de Koundel, lors des prochaines échéances des Mourabitounes. La stupéfaction avait gagné le monde sportif qui avait du mal à comprendre, en dépit des explications du technicien français, l’absence de l’ancien sociétaire de l’ASAC Concorde et de FC Nouadhibou.

Anne (Aurillac) signe pro à l'En Avant Guingamp

L’attaquant aurillacois Souleymane Anne (21 ans) s’est engagé avec Guingamp où il a signé un contrat professionnel de deux ans. Le club breton, relégué en Ligue 2 et finaliste 2019 de la Coupe de la Ligue, sera entraîné, cette saison, par l’ex-Niortais Patrice Lair. International mauritanien, Anne vient de disputer la Coupe d’Afrique des Nations en Egypte. Il avait terminé meilleur buteur de National 3 (Groupe M : Auvergne-Rhône-Alpes) en inscrivant 19 buts et passe actuellement ses vacances à Aurillac, avant de rejoindre les Côtes-d’Armor. Par l’intermédiaire de son président Hervé Blanc et de son entraîneur Olivier Clavière, le FC2A « s’est réjoui », de cette promotion.

Diallo Guidileye au FUS pour trois ans

Le Fath Union Sport a annoncé, le lundi 8 Juillet 2019, l’arrivée, dans son effectif, de l’international mauritanien Diallo Guidilèye. Le milieu de terrain de 29 ans a visité, dimanche, les installations et passé la traditionnelle visite médicale, avant de parapher officiellement son contrat et de rencontrer, en suivant, l’ensemble des joueurs ainsi que le staff, avant la séance d’entraînement de la matinée.

Il devait rejoindre, le vendredi 12 juillet 2019, le groupe en stage de préparation à Ifrane. Entre temps, il a profité de quelques jours de repos suite à sa participation à la CAN 2019 en Egypte en compagnie de la sélection nationale mauritanienne. A noter que Diallo Guidelèye a évolué, au cours de sa carrière, sous les couleurs de l’ESTAC (France), du Stade Brestois (France), de l’AS Nancy Lorraine (France), l’AEL Limassol (Chypre), le Gençlerbirliği Spor Kulübü (Turquie) et de l’Elazigspor Kulübü (deuxième division/Turquie).

Diadié Diarra opéré avec succès

Gravement blessé lors du dernier match des Mourabitounes à la CAN 2019, le défenseur central a été opéré lundi, avec succès, de sa fracture de l’humérus gauche contractée, le mardi 2 Juillet, lors du match contre la Tunisie. L’intervention s’est déroulée le lundi 8 Juillet, à Boulogne-Billancourt, commune française des Hauts-de-Seine, en région Île-de-France. La durée d’indisponibilité du sociétaire du CS Sedan n’a pas encore été communiquée. L’image d’un Diadié Diarra décidé à continuer la partie face aux Aigle de Carthage, sur le pelouse du stade de Suez, en dépit d’une fracture au bras, avait fait le tour des réseaux sociaux. Le public mauritanien avait salué, à l’unanimité, le courage du longiligne défenseur de 26 ans.