PARIIS /Boghé : Atelier de partage et de diffusion de la stratégie genre

La salle de réunion de la SONADER à Boghé a abrité le 11 juillet 2019, un atelier de partage et de diffusion de la stratégie genre organisé par PARIIS (Projet d’Appui Régional à l’initiative au Sahel) qui regroupe cinq pays de la sous-région à savoir la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par l’allocution du Maire Adjoint de Boghé qui a souhaité la bienvenue aux participants venus de deux Wilayas, le Trarza et le Brakna. Dans le même ordre d’idées, il a demandé aux participants de tirer profit de cet atelier d’échanges. A son tour, le Hakem de Boghé, Mohamed Mahmoud Ould Mohamed Lemine a souligné que cet atelier est d’une importance capitale et ne manquera pas de contribuer au renforcement des compétences des bénéficiaires.

Notons que les bénéficiaires directes de ce projet sont des paysans hommes, femmes, jeunes et groupes vulnérables.

Ont pris part à cette rencontre de partage, le chef du projet PARIIS, Ahmed Salem Ould Marrakchy entouré des membres de la cellule de coordination précisément Mme Neyya , responsable du genre ainsi que les délégués du MDR au niveau des Wilayas du Brakna et du Trarza respectivement MM. El Hadramy Ould Beydiya et Khattry Ould Attigh en plus des responsables des coopératives agricoles venus des deux régions concernées.

Le Projet d’Appui Régional à l’initiative au Sahel est financé par le groupe de la Banque Mondiale. La stratégie visée de manière générale est la prise en compte du genre et l’implication effective des femmes dans les programmes de développement agricoles au niveau de la zone couverte par le projet PARIIS. Sur les 10 300 ménages ciblés par le projet, les femmes doivent avoir un taux de 42%. On peut dire que la stratégie permettra de créer l’opportunité de donner aux hommes et aux femmes du milieu rural, les mêmes chances de participation et d’accès aux bénéfices et opportunités offerts par PARIIS et d’une manière spécifique :

-Favoriser le renforcement des capacités en matière de genre pour toutes les parties prenantes du projet.

-Favoriser la participation des femmes dans le processus de prise de décision en matière d’agriculture à tous les niveaux.

-Encourager la mise en place et le renforcement de projets et initiatives privilégiant les femmes et les groupes vulnérables.

Brahim O/ Ely Salem

Cp/ Brakna