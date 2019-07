Inauguration du centre CPISE de Dar Naïm

Le Centre de Protection et d’Insertion Sociale( CPISE ) de Dar Naïm sera inauguré, mercredi 17 juillet. Ce centre a été réhabilité par Save the Children, en collaboration avec le Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille (MASEF) et la Direction Générale des Centres de Protection et d’Insertion des Enfants (CPISE), dans le cadre du projet AFIA pour une meilleure prise en charge des enfants en mobilité.

« Cette cérémonie permettra également de clore le travail de réhabilitation de l’ensemble des CPISE. En plus des réhabilitations, les centres ont été équipés en matériel, nourriture et kits

scolaires en faveur des enfants en mobilité », renseigne un communiqué du bureau Save the Children, de Nouakchott.

En effet, Save the Children, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet AFIA a réhabilité 15 centres dont 6 centres du MASEF, 6 de AFCF (Association Femmes Cheffe de Famille), un centre de l’OMN (Organisation des Migrants de Nouadhibou) et de l’AEDM (Association Enfance et Développement en Mauritanie) à Nouadhibou ainsi qu’un centre de l’AMSME (Association Mauritanienne pour la Santé de la Mère et de l’Enfant) à Nouakchott.

A noter que ces centres réhabilités permettront une prise en charge des enfants conformément aux normes internationales et d’assurer aux enfants un environnement protecteur et adapté à leur développement.