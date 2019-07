Le CNTS célèbre la journée internationale du donneur de sang: « Le don volontaire, bénévole et régulier est le seul moyen pour atteindre l’autosuffisance en sang sécurisé », dixit la directrice du CNTS

Le centre national de transfusion sanguine (CNTS) situé près de l’ancien hôpital Sabah a abrité, ce mardi 16 juillet, la commémoration de la journée internationale du don de sang.

Célébrée cette année sous le slogan du «sang sécurisé pour tous », cette commémoration a été l’occasion de sensibiliser l’opinion sur l’importance du don de sang, mais aussi de remercier les donneurs volontaires réguliers et toutes les bonnes volontés engagées dans le don de sang.

Dans un discours qu’elle a prononcé à cette occasion devant le ministre de l’équipement et des transports, assurant l’intérim de son homologue de la santé, du secrétaire général du ministère de la santé, du représentant de l’OMS en Mauritanie et un parterre de directeurs d’établissements, la directrice du CNTS, Mme Khadijettou Bâ a d’abord rappelé l’importance du don de sang dans la couverture maladie universelle. Elle a ensuite dressé le bilan chiffré de la collecte de sang pour l’année 2018. Ainsi, dira-t-elle, le CNTS a collecté 23173 poches de sang, aussi bien à Nouakchott qu’à l’intérieur du pays. Un chiffre très en deçà des besoins estimés à 39000 dons de sang par an, pouvant permettre de prendre en charge les nombreuses femmes qui risquent leur vie suite à des hémorragies pendant la grossesse, ou l’accouchement, les enfants souffrant d’anémie sévère à cause du paludisme ou la malnutrition, les patients atteints de maladies du sang et d’hémoglobinopathie et les victimes de traumatisme suite à des accidents de circulation ou des catastrophes…

« Le CNTS a besoin en permanence de sang pour le mettre à la disposition de personnes qui en ont besoin », rappelle la directrice du CNTS

En Mauritanie, déplore Dr. Khadijettou Bâ, la proportion des donneurs volontaires ne dépasse pas 34 %. Un chiffre loin des objectifs exprimés dans la déclaration de Melbourne recommandant que les dons de sang d’un pays proviennent à 100% de donneurs volontaires et bénévoles, d’ici 2020. Pour juguler le déficit, ainsi constaté, la directrice du CNTS préconise donc la promotion du don de sang basée sur le don volontaire, bénévole et régulier. C’est le seul moyen pour atteindre l’autosuffisance en sang sécurisé. Un défi difficile à relever certes mais avec l’augmentation de donneurs volontaires, il serait possible d’atteindre l’objectif de 100% dans l’avenir. Parlant de la sécurité du sang, Mme la directrice a indiqué que toutes les poches collectées sur le territoire national ont été systématiquement testées pour la recherche de marqueurs infectieux du VIH, de l’hépatite B, de l’hépatite C et de la Syphilis. En d’autres termes, la sécurité infectieuse est assurée conformément aux recommandations de l’OMS. Dans ce cadre, la directrice du CNTS a appelé à la mobilisation des moyens auprès des partenaires techniques et financiers pour mettre en œuvre le plan national stratégique de la transfusion sanguine 2018 – 2022, seul moyen de d’atteindre l’autosuffisance en sang sécurisé. Il permettra de déconcentrer les activités du CNTS, d’accroitre les capacités de collecte de sang et de réduire les disparités entre les régions. Le plan prévoit également la construction de centres interrégionaux de transfusion sanguine disposant de laboratoires de fractionnement du sang. Le CNTS entend aussi se rapprocher des citoyens grâce à des unités de collectes mobiles destinées aux collectes de sang de proximité afin que les populations n’aient pas à parcourir de longues distances pour faire un don de sang, assure Dr. Bâ.

Enfin, la directrice du CNTS a saisi cette occasion pour remercier le gouvernement via le ministère de la santé pour son appui, les donneurs bénévoles et réguliers qui sauvent des vies ; les organisations de la société civile, les organisations estudiantines, les forces armées et de sécurité dont l’apport n’a jamais fait défaut.

Prenant la parole à son tour, le représentant de l’OMS en Mauritanie a remercié le gouvernement mauritanien pour ses efforts en matière de santé, l’équipe du CNTS pour son dynamisme. Il a enfin exprimé toute la disponibilité de son organisation pour accompagner la Mauritanie. « L’OMS est là si vous avez besoin d’elle » conclut-il.

La cérémonie a été aussi l’occasion de décerner des attestations aux donneurs volontaires réguliers de différents secteurs.