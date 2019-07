Le marché sénégalais aura besoin de 810.251 moutons pour la prochaine fête de Tabaski prévue dans quelques semaines, et dont une grande partie sera importée à partir de la Mauritanie, selon les indications du ministre sénégalais de l’élevage et de la production animale,, Samba NDioben Ka, qui séjourne actuellement à Nouakchott.

Le responsable gouvernemental sénégalais a avancé ce chiffre à l’occasion de la réunion d’un comité technique mixte, organisé lundi dans les locaux de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie (CCIAM) à Nouakchott.

Une rencontre présidée par la ministre mauritanien du développement rural, Lemina mint Ghotob ould Momma et le ministre sénégalais de l’élevage et de la production animale, Samba NDioben Ka.

Ce chiffre de 810.000 moutons représente plus que le double des moutons de Tabaski exportés de la Mauritanie vers le Sénégal en 2018.

La consommation de l’agglomération de Dakar à toute seule est estimée à 260.000 tête de moutons.

Pour un bon déroulement de l’opération Tabaski 2019, les gouvernements des deux (2) pays ont annoncé une série de mesures au plan administratif, commercial et sanitaire « visant à faciliter le mouvement des éleveurs, l’allégement les procédures de contrôle au niveau des points d’accès, situés tout au long des frontières, l’aménagement de 41 points de vente dans la région de Dakar, disponibilité et offre suffisante en eau et aliment de bétail, suivi sanitaire du bétail et surtout sécurisation des personnes et des biens ».