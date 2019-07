Libération de Wediaa

Ahmedou ould Wediaa, journaliste et homme politique mauritanien, arrêté et placé en garde à vue depuis le 03 juillet dernier, a été libéré lundi, après interrogatoire par le parquet du tribunal de Nouakchott Ouest , selon des sources concordantes.

Ahmedou ould Wediaa est un journaliste de la chaine de télévision privée « Al Mourabitoune» actif au sein du Rassemblement National pour la Réforme et le Développement (RNRD/TAWASSOUL/mouvance islamiste) et vice-président de l’ONG « SOS Esclaves ».

Son arrestation quelques jours après la publication des résultats du scrutin présidentiel du 22 juin 2019, a été à l’origine de plusieurs mouvements de protestations de la part de la classe politique et des organisations de la société civile.