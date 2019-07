"Certains pans du pouvoir essayent de torpiller le dialogue", dixit BDA

Dans une conférence de presse organisée jeudi 11 juillet 2019 à son siège de campagne, Birame Dah Abeid a déclaré être surpris par la réaction de certains candidats ou des pôles politiques les soutenant selon lesquels il serait en train de faire cavalier seul dans cette histoire de dialogue alors que, selon lui, les quatre candidats étaient d'accord et sur le principe et sur le procédé de les rencontrer d'abord individuellement avant de mettre sur place une commission qui va travailler à la rédaction d'un document à soumettre au gouvernement. Sur un autre registre, Birame Dah Abeid estime que certains pans du pouvoir entreprennent des manœuvres aussi bien du côté de la majorité que du côté de l'opposition pour essayer de torpiller cette tentative de dialogue. « Ils pensent que ce dialogue représente une menace pour leurs intérêts et privilèges », selon lui. Enfin, BDA pose comme seuls préalables à ce dialogue qu'il soit transparent et avec toute l'opposition.