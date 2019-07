10 Juillet 1978 idem 10 Juillet 2019

Ce fut alors, à l’aube sordide et brumeuse, d’un maudit et inopportun Lundi, 10 Juillet de l’an 1978 ; que crépitait sur les ondes le navrant et malencontreux communiqué N° 1, du farfelu CMRN… A l’adresse du peuple ‘’des-zéros’’, pour leur annoncer l’avènement du pouvoir de leur réprobation ; étant tous pécheurs impénitents !!! Sûrement, puisqu’ils sont mauritaniens et suffisamment placides… C’était donc le premier coup de force dont les ricochets n’ont jamais cessé de se répercuter et se ressembler en persistant par fantasias ampoulées, jusqu’à présent… Une supercherie perpétuelle, métamorphosée en ‘’bénédiction boursouflée’’ que la ‘’Baule’’ avait démocratiquement et spécifiquement choisie pour nous… C’était, alors et toujours, l’empennage destiné aux satellites dirigeables de notre continent ?!! Afin de les stabiliser en profondeur et en direction ?!?

Depuis lors nous naviguons à vue sans yeux vers l’inconnu ; sans direction affichée ; sans point à atteindre ; sans itinéraire et en formation discordante (DPIF)… Au gré des vagues du mensonge, de la misère criante, de l’ignorance potentielle, de l’injustice désolante, du vol sur sol et en l’air, de la ségrégation et des comportements loufoques dignes de l’ère « je-m’en-foutiste » moyenâgeuse…

Quant aux acquis consistants, nous en sommes très malheureusement, à un seul niveau qui n’est autre qu’un faux derche de la médiocrité !!! Au total, le constat est alarmant et très choquant ; il ne reflète que la déloyauté perfide, l’inconsistance et la perdition épouvantable !!

En toute évidence, il ne s’agit que d’un ‘’semblant’’, sur fond d’illégitimité, de plus en plus caractérisée…

Aujourd’hui, 10 Juillet 2019, nous y voilà, comme en 1978 !? Aucune différence sauf peut être qu’actuellement nous avons deux présidents qui se bousculent au fauteuil ; l’un très patient et hésitant et l’autre en rade très brouillé et pressé qui a déjà les pieds sur la croupe du chameau…

Après bientôt un demi-siècle sous les brodequins de l’exception armée ; celle particulièrement dilatoire… où en sommes nous ??!... et, où va-t-on alors ????

Très certainement que le plus naïf des nigauds, répondra que : « après tout ce temps perdu, nous ne sommes que nulle part… face au vide monumental du néant sans confins !

Tous nos héros « renverseurs », qu’ont-ils fait des paradis promis à chaque tour de manivelle ??! Ils se les sont appropriés et transformés en Edens fiscaux… dira le répondeur….

Il dira sûrement aussi que l’ardeur des promesses s’était, le plus souvent, refroidie à l’exercice du pouvoir…

Il ajoutera nécessairement aussi que plus de deux très précieux tiers de la vie de notre nation, si jeune et très pourvue se sont malheureusement et banalement évaporés !!! Pour se retrouver agonisante et reléguée au cul du sentier tortueux de la médiocrité empirique…

Le répondeur n’hésitera surtout pas à soutenir la rumeur qui circule à propos du remplaçant ‘’désigné’’ n’étant que fidèle gardien du temple aux côtés de la fameuse prétorienne… Pour certains, il est bien aussi un serre-fil pour couvrir et assurer les arrières !!

Nous sommes bien et perpétuellement en ce 10 Juillet de notre malédiction et de l’épanouissement insolent de nos dictateurs ; de nos souffrances aigues et de leurs jouissances sans mesures et très abusives ; de leur partialité affligeante et de leur cruauté aveugle… etc.

Il est encore là, pour n’apporter que plus de peines, de douleurs et de dégoûts, à chaque lever de son aurore répulsive… et, pour ne servir exclusivement et tour à tour que quelques familles avant qu’elles ne prennent la poudre d’escampette…

Certes, le cheminement de ce jour funeste a très bien suscité une cupide doctrine républicaine de la haute trahison ! Laquelle ‘’et par chance’’ supposée patriotique et bien ‘gantée’’ peut mener à la bravoure, celle foncièrement immorale et entachée de nullité !!!

En tout cas, une chose est très certaine et évidente !!! Aucun individu ou groupe de personnes ; militaires ou civiles n’ont le droit ni le devoir de s’arroger tout ou partie de l’autorité de l’Etat !!! Ni se substituer à ce dernier !!! Aucun militaire, d’aucun grade, d’aucun corps, d’aucune formation et surtout d’aucune fonction ; n’en a strictement jamais le droit ni le devoir !!! Aucune disposition législative ou règlementaire ne le stipule, ni l’y autorise ou le prédispose à y prétendre…

Aucune !!!

Pourtant, nous y sommes et demeurons très malheureusement…

En effet, ce despotique dixième jour de juillet est bien présent aujourd’hui par l’effet de l’envergure du gâchis… et beaucoup trop par l’ubiquité de son spectre enquiquinant… Sempiternellement et sans raison autre que celle sans ménagement de déposséder la patrie de ses ressources et patrimoines…

Ce jour fut pourtant imposé en fête nationale durant plus d’une décennie comme AFTER-SHAVE ; par ceux-là, qui l’abrogèrent subitement et très simplement comme il était venu… Sans toutefois en ‘’désamorcer’’ l’effet initial et autocratique absolu…

D’autre part, s’agissant de notre environnement plus ou moins immédiat, si j’en crois le flair des vieux renards du désert il y aura du vacarme … désormais imminent et probablement au Sahel rocailleux… Du fait, plus évidement que l’onde des bouleversements qui couvent dans les parages ne passera jamais sans répercussions géostratégiques dans toute la zone… réputée ‘’No man’s land’’ regorgeant de richesses stratégiquement précieuses et très alléchantes !!

Ces remous très minutieusement suivis et jalonnés voire encadrés aiguisent bien la convoitise de certains ‘’explorateurs’’ déjà connus par leur zèle outré et qui s’en servent comme paravent de couverture en infiltration et en prospection topo-géologique. Certainement aussi que leurs ‘’gazras’’ sont déjà délimitées avec repères. Et que leurs ‘’supermans à la retraite’’ sont déjà nominés !!

A la conquête de quoi encore ???

Brahim Ahmed Mamady