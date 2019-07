Le roi de Swatini à Nouakchott

Le Roi de Swatini (ex Swaziland), Sa Majesté Mswati III et son épouse, sont arrivés mardi à Nouakchott, pour une visite de 3 jours en Mauritanie.

En arrivant à Nouakchott, nouvelle étape d’une tournée en Afrique de l’Ouest, le couple royal de Swatini a eu droit à un accueil chaleureux de la part du président Mohamed ould Abdel Aziz, entouré des membres du gouvernement, de nombreux hauts responsables et des représentants du corps diplomatique.

Cette visite va contribuer au renforcement des relations de partenariat dans de nombreux domaines.

Le couple présidentiel mauritanien a séjourné en Swatini au mois d’avril dernier.

Le Royaume de Swatini est la seule monarchie absolue qui existe encore sur le continent africain.

L’hôte de la Mauritanie est légalement marié à 14 épouses, un record absolu pour les dirigeants du monde.

Au mois de mai dernier, un journal du Zimbabwe révélait son intention de faire adopter une loi imposant un minimum de 2 femmes à chacun de ses concitoyens, assortie de peines d’emprisonnement pour les contrevenants.