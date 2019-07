BMS : Fausses annonces

Selon l'un des plus grands actionnaires de la BMS, les rumeurs distillées par certains médias à propos de la détérioration de la situation de la banque jusqu'à la faillite sont totalement infondées et ne se basent sur aucune preuve. L'actionnaire précité a confirmé que des mesures ont été prises pour la conservation de tous les dépôts et pour permettre à la banque de continuer ses activités normalement.

D'autre part, d'autres sources ont confirmé que tout ce tapage n’est autre que le fait que certains actionnaires de la banque ont contracté des prêts dépassant toutes leurs actions. Lorsque le président du conseil d'administration les a avertis de la nécessité du remboursement des montants, ils ont essayé de propager ces rumeurs pour écorner l'image de la banque. La source a indiqué que par le passé, en une situation semblable, l'actionnaire précité a injecté des centaines de millions à la banque pour lui ont permis de continuer à fonctionner normalement. La source ajoute que le Président du conseil d'administration a donné un délai aux actionnaires à qui il a confirmé au cours de la réunion du lundi passé (8 juillet) que toutes les procédures légales seront mises en œuvre en cas de non respect des engagements de l'accord initial.

La BMS est considérée comme l'une des banques les plus importantes du pays, jouissant d'une certaine notoriété et de plusieurs centaines de clients qui lui font totalement confiance.