Femmes de Tawassoul en sit-in devant la sûreté nationale

Plusieurs dames issues de l’Organisation des Femmes du Rassemblement National pour la Réforme et le Développement (RNRD/TAWASSOUL/mouvance islamiste) ont tenu un sit-in devant la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) à Nouakchott, pour réclamer la libération du journaliste et homme politique, Ahmedou ould Wediaa.

Parlant au nom de ses camarades, Mme Yaye NDaw Coulibaly, vice-présidente de l’Organisation des Femmes du RNRD a exigé « la libération immédiate et sans conditions d’Ahmedou ould Wediaa » et déploré « un recul des acquis démocratiques des dernières années, illustré par des atteintes graves aux libertés collectives et individuelles sous forme d’arrestations arbitraires, après un scrutin présidentiel dont les conditions difficiles de déroulement ont été constatées par tout le peuple ».

Ahmedou ould Wediaa est arrêté depuis une semaine par la police qui n’a pas encore fourni les motifs qui sont à l’origine de son placement en garde à vue.