CAN 2019: Premier point historique pour la Mauritanie

Angolais et Mauritaniens n’ont pu faire que match nul (0-0) au stade de Suez pour le compte de la deuxième journée du groupe E de la 32ème Coupe d’Afrique des Nations Total 2019, ce samedi 29 juin 2019. Les positions sont figées dans cette poule après l’autre résultat nul entre le Mali et la Tunisie. Les Mourabitounes inscrivent leur premier point en phase finale.

Mourabitounes et Palencas Negras ne se sont créés que quelques occasions durant ce match qui permet au Mali de conserver la tête du groupe E.

A la 10e minute, sur une bourde du gardien mauritanien, Brahim Souleimane Diallo, qui a mal jugé la trajectoire de la balle, Gelson tente un lobe mais rate de peu l’ouverture du score. Cette action franche est la seule d’une première mi-temps pauvre en actions offensives avec une meilleure possession de balle pour les Angolais (63%).

En seconde mi-temps, les Palancas Negras sortent de leur milieu de terrain pour attaquer encore plus mais se montrent maladroits dans le dernier geste

L’action la plus évidente est l’œuvre de Wilson Eduardo, qui rate son tir lamentablement devant le but vide mauritanien , suite à un caviar de Gelson.Les Mourabitoune engrangent leur premier point historique du reste dans la compétition.

Ce match nul (0-0) n'arrange pas les affaires des deux équipes qui devront se surpasser lors de la troisième journée pour espérer décrocher un billet pour les huitièmes de finale.

Corentin Martins, sélectionneur de la Mauritanie

”Au niveau mental et de l’organisation du jeu, mes joueurs ont fait de bonnes choses ce soir même si avec le ballon, nous n’avons pas pu faire ce que nous voulions. Nous avons essayé mais, vers la fin, nous avons manqué de jus. L’Angola est bonne équipe et c’est un bon point que nous avons pris. Nous avons un dernier match face à la Tunisie et ce sera une finale tout en espérant que nous allons faire un grand match.”

Source: CAF