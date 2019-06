Ghazwani sauvé par les initiatives et les mouvements

Selon le communiqué officiel de la Commission Electorale Nationale Indépendante, le candidat à la présidentielle du 22 juin 2019, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ghazwani a été élu président de la république islamique de Mauritanie au premier tour avec un peu plus de 52%. Dans cette course à la magistrature suprême, l’ancien général reconverti en politique a été théoriquement soutenu par une très large majorité de partis politiques dont l’Union Pour la République qui connaît depuis quelques temps beaucoup de problèmes internes au points que le président Ould Abdel Aziz a imposé une commission politique chargée de son pilotage en attendant de le reformer. Il va sans dire que les centaines d’initiatives et de mouvements ont alors joué un rôle important dans la campagne du candidat Ould Ghazwani et leurs prestations quoique informelles ont permis de combler les nombreuses lacunes constatées ici et là au sein des coordinations et staffs de campagne essentiellement composés des cadres provenant des partis composant la majorité qui soutenait le président élu. De bout en bout, le Mouvement Agir Pour Ghazwani présidé par l’homme d’affaires Moussa Khairi s’est distingué par une organisation impeccable et une capacité de mobilisation qui a mis en branle les jeunes et les femmes de la Mauritanie dans toute sa diversité.

L’une des nombreuses soirées organisées en faveur du soutien au candidat

Ghazwani a battu le record de présence populaire et a permis au directeur national decelui-ci , Niang Jibril d’exprimer toutes ses félicitations aux responsables du Mouvement Agir Pour Ghazwani dont le dynamisme et l’engagement n’a jamais fait défaut selon lui au cours de toute la campagne.