Situation tendue après le scrutin du 22 juin

La Mauritanie reste dans une situation de vive tension près de 48 heures après la publication des résultats du scrutin du samedi 22 juin 2019 par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI),

qui a annoncé une victoire au premier tour du candidat de la majorité, Mohamed Cheikh Ahmed Mohamed Ghazouani, avec 52,01% des suffrages, notent mardi les observateurs.

Ce général à la retraite, ancien chef d’état major et ex ministre de la défense, est un proche du président sortant, Mohamed ould Abdel Aziz.

Ainsi, la nuit du lundi au mardi a été marquée par des incidents impliquant les forces de l’ordre et les militants de la Coalition Vivre Ensemble (CVE) soutenant la candidature de Kane Hamidou Baba,

suivis de nombreuses interpellations.

Le candidat accuse la police « d’avoir envahi les locaux de la permanence de son camp et saccagé le matériel informatique et les meubles ».

Pour sa part, le candidat Biram Dah Abeid dénonce « le siège des quartiers habités par les populations noires » par les forces de l’ordre.

Les 4 candidats de l’opposition, Sidi ould Boubacar (indépendant-ancien premier Ministre), Mohamed ould Maouloud (Coalition des Forces pour un Changement Démocratique-CFCD), Biram Dah Abeid (leader antiesclavagiste) et Kane Hamidou Baba (CVE) ont annoncé leur détermination « à contester les résultats du scrutin du samedi 22 juin par tous les moyens légaux » et appellent à un rassemblement devant le siège de la commission électorale jeudi.