Présidentielle: Les observateurs de l’UA exhortent les candidats et acteurs politiques à "privilégier le recours aux voies légales en cas de contestation"

La délégation des observateurs de l’Union Africaine (UA), dépêchée en Mauritanie pour observer le déroulement de la présidentielle du 22 juin a rendu public son rapport préliminaire, le lundi 24 juin, 2019, dans l’après-midi, à l’hôtel MauriCenter, devant un parterre de journalistes nationaux et internationaux. Elle s’est félicitée, d’emblée du climat de calme et de sérénité dans lequel s’est déroulé le scrutin.

Ensuite, après avoir décrit le processus électoral en Mauritanie, les différents textes et organes le régissant, le travail effectué en amont, le jour du scrutin et du dépouillement, sur toute l’étendue du territoire national, la délégation de l’UA a conclu que « la présidentielle du 22 juin s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes.» Ainsi, elle a lancé un appel au sens de responsabilité de tous les acteurs politiques et sociaux pour préserver le calme et l’esprit de civisme républicain, comme elle a également exhorté les candidats et acteurs politiques à privilégier le recours aux voies légales en cas de contestation.

Après avoir adressé ses remerciements au peuple et aux autorités mauritaniens, la délégation de l’UA a formulé des recommandations à l’endroit des différentes parties prenantes du processus électoral. Aux pouvoirs publics, elle demande l’approfondissement du dialogue entre les différents acteurs politiques et l’implication davantage de la société civile tout au long du processus électoral.

A l’endroit de la CENI, les observateurs recommandent l’intégration de différentes sensibilités politiques en son sein, en somme ; le renforcement des capacités de son personnel, la relance de l’observatoire national de la société civile, le prolongement du délai de 30 jours pour l’inscription sur la liste électorale et d‘accroître la fiabilité du bulletin unique.

A l’endroit des candidats, les observateurs de l’UA leur recommandent de s’abstenir de recourir aux discours de haine et de la violence sous toutes ses formes dans l’espace public.

Enfin, à la société civile, la MOEUA recommande plus de dynamisme afin de concourir à une meilleure éducation citoyenne, de mutualiser ses efforts. La MOEUA a eu une mention spéciale pour le travail du FONADH qui mobilisé 500 observateurs et aussi et surtout pour celui de la plateforme des femmes pour des élections Apaisées mise en place par l'Association Femmes Actives Mauritanie (FAM). Cette dernière, dépourvue de moyens, a cependant insisté sur la sensibilité de l'équité du genre, à travers une situation room électorale..

Forte de 34 membres venus de 21 pays du continent, la délégation des observateurs de l’UA est dirigée par l’ancien premier ministre du Cameroun, Philemon Yang. Elle compte un ambassadeur auprès de l’organisation, des membres de son parlement, de la société civile et des experts électoraux. Ses 17 équipes se sont déployés dans les 13 Wilaya du pays et observé 216 bureaux de votes aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural.