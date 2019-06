Vallée : La main de l’UDP

Les partisans de Ghazwani dans la Vallée en ont pris pour leurs gardes lors de cette élection. Les scores plus qu’honorables réalisés par Kane et Biram au Gorgol, au Guidimakha et au Brakna ont réduit à néant les efforts de tous ceux qui disent grands électeurs et donc porteurs de voix. Le rejet par les populations des gros bonnets de l’UPR, qui les ont gavées de promesses sans lendemains, ont été fatals pour le candidat de la majorité qui a obtenu ses plus mauvais scores dans la vallée. Résultat des courses : ces notables ont été laminés partout si on excepte le petit village de Wothié (Moughataa de Bababé). Et l’addition aurait pu être plus lourde si l’Union pour la démocratie et le progrès (UDP) ne s’était pas investie pour mobiliser ses partisans et ses élus. Naha Mint Mouknass n’a pas hésité à descendre sur le terrain pour battre campagne et elle a été récompensée. Grâce à ses efforts, une déroute, encore plus éclatante, a pu être évitée. Avec plusieurs maires et députés, l’UDP est un parti bien implanté dans la Vallée et ce depuis sa création. Il y dispose d’une base solide et fidèle.