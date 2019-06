Déclaration de la CENI

La Commission électorale nationale indépendante annonce à l'opinion publique nationale qu'elle continue de trier les résultats qu'elle reçoit de ses représentants sur tout le territoire national, qu'elle s'assure de collecter et de traiter afin de présenter des résultats provisoires dans les délais légaux et de les soumettre au Conseil constitutionnel. Dans l'attente de l'achèvement des résultats, le Comité recommande aux candidats d'être calmes et modérés et d'attendre l'annonce des résultats. Et apprécie hautement l’esprit qui a caractérisé la campagne et qui a été renforcé le jour du vote et a appelé à une adhésion continue à celle-ci.

Nouakchott le 23-06-2019

Mohamed Vall Ould Bellal