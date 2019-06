Présidentielle 2019: Sans surprise

Comme attendu par beaucoup d'observateurs, aucune surprise n'a été enregistrée à l'issue de l'élection présidentielle du 22 juin 2019 au cours de laquelle six candidats se sont présentés. Juste après la fermeture des bureaux vers 19h, les premiers résultats ont commencé à tomber, atteignant aux environs de cinq heures du matin le dépouillement de plus de 90 pour cent qui créditent Ould Ghazwani d'un score minima qui lui fait éviter de justesse un second tour qui allait lui être certainement fatal. Le candidat du pouvoir et ses soutiens dont son ami, le président sortant Mohamed Ould Abdel Aziz, ont organisé une veillée pour suivre directement le déroulé des résultats. Ce que certains considèrent comme une véritable provocation, surtout lorsque dans l'euphorie, le candidat Ghazwani annonce son élection au premier tour devançant la Commission électorale nationale indépendante qui devrait en principe procéder à la proclamation des résultats dans la soirée du lundi à mardi 24 ou 25 juin. En réaction à cette précipitation, le directeur de campagne de Birame Dah Abeid a qualifié les propos de Ghazwani « d'irresponsables et de provocateurs ». Tôt dans la journée du dimanche, quatre candidats (Ould Boubacar, Ould Maouloud, Birame et Kane Hamidou Baba) ont tenu une réunion au siège de l'union pour les Forces du Progrès pour convenir de la conduite à tenir face à ce qu'ils considèrent comme un hold up électoral.