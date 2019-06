Mauritanie : démarrage des opération de vote pour le scrutin présidentiel

1,5 millions de mauritaniens inscrits sur le fichier électoral votent, depuis ce matin dans le cadre du scrutin présidentiel du 22 juin 2019. Le matériel électoral est en place et aucun retard n’a été signalé par rapport à l’heure prévue pour le lancement des opérations.

Au niveau des bureaux regroupés dans les locaux de la Direction Générale du Patrimoine Bâti de l’Etat, où votent les plus hautes autorités, le président en exercice, Mohamed ould Abdel Aziz, est venu accomplir son devoir civique à 9 heures.

Abdallah Charrah, président du bureau numéro1, déclare que « tout se passe bien. Le matériel électoral était sur place à temps. Vous pouvez demander aux représentants des différents candidats leurs observations ».

Mme Salamata Tall, représente du candidat Kane Hamidou Baba, confirme les propos du président du bureau de vote.

Ses observations sont approuvées par les représentants des autres candidats.

Au niveau de l’Office du Complexe Olympique (OCO) de Nouakchott-bloc 23, situé dans le quartier résidentiel de Tevragh-Zeina, où devrait voter Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed Ghazouani, candidat de la majorité, ancien chef d’état-major et ex ministre de la défense, sont logés plusieurs bureaux de vote notamment les numéros 01 02, 03, 04 et 05.

Le président de l’un des bureaux de vote et les représentants des six candidats en lice dans les différents bureaux et un électeur, témoignent tous unanimement du bon déroulement des opérations de vote.

Les six (6) candidats sont en lice pour le scrutin du 22 juin en Mauritanie sont Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed Ghazouani (majorité), Sidi Mohamed ould Boubacar (indépendant), Biram Dah Abeid (indépendant-leader abolitionniste), Mohamed ould Maouloud (Coalition des Forces pour un Changement Démocratique (CFCD-leader de l’Union des Forces de Progrès/UFP), Kane Hamidou Baba (Coalition Vivre Ensemble/CVE) et Mohamed Mourtaji El Wavi (indépendant).

Mohamed ould Abdel Aziz, président en exercice, n’est pas candidat à sa succession du fait des dispositions constitutionnelles limitant les possibilités de réélection du président de la République.