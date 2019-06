Dar El Barka : Inauguration à Diattar et El Wiam de deux forages réalisés par le P2RS

Accompagné du maire de la commune, Kane Amadou Tidjane et de Sy Baba oud Hmoyde, coordinateur national du P2RS, le chef d’arrondissement de Dar El Barka a procédé à l’inauguration d’infrastructures hydrauliques au profit des populations des localités de Diattar et El Wiam, à l’extrême Ouest de Boghé. Des populations qui s’alimentaient en eau à partir du fleuve ou de puits mais qui vont pouvoir désormais consommer une eau potable, grâce à l’investissement du P2RS, d’un coût global de 40 890 000 MRU, sur financement conjoint du gouvernement mauritanien et de la Banque Africaine de Développement, et réalisé par l’entreprise Najah. Un château d’eau de 20 m3, des conduites de distribution en PEHD 63 PN 10, d’une longueur de 2000 mètres, et un champ photovoltaïque de puissance minimale 2600 W, avec tous ses accessoires.

Le maire a exprimé toute sa gratitude à l’endroit du gouvernement et des bailleurs de fonds qui ont initié le « Projet de Renforcement de la Résilience et de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel » (P2RS) qui a notamment permis la mise en place de ces infrastructures. En début d’après-midi, les mêmes autorités ont inauguré un forage similaire dans la localité d’El Wiam. Là, l’ancien maire, Mohamed ould Bilal, s’est exprimé pour remercier l’Etat mauritanien qui n’a cessé, a-t-il dit, de s’occuper de la zone de Dar El Barka. Quant au coordonnateur du programme, Sy Baba ould Hmoyde, un ressortissant de la localité, a indiqué que ce nouvel apport s’inscrit dans le cadre des « réalisations du président Mohamed oud Abdel Aziz qui s’est toujours soucié des problèmes des populations ». Le P2RS a certes accompli beaucoup de choses, dans le domaine de la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes, la construction de magasins de céréales ou de banques d’intrants, équipements horticoles, machines à coudre, etc. Et le maire d’El Wiam de profiter de l’aubaine pour lancer : « Le président Mohamed oud Abdel Aziz a réalisé cet ouvrage pour vous, ne l’oubliez pas le 22 Juin, en lui renvoyant l’ascenseur ! »

Le chef du village de Diattar, Abdoul Elimane Sy, s’est montré plus discret, en s’appliquant simplement à se réjouir de l’acquis : « cela va beaucoup changer les habitudes des villageois qui consommaient l’eau du fleuve. Le GRET avait déjà tenté l’expérience », rappelle-t-il, « mais elle s’est soldée par un échec. Dernièrement, c’est l’homme d’affaires Ould Ghadde, très présent dans la zone, qui en réalisa un autre, dont la mise en œuvre consacre l’indépendance du village, dans le domaine de l’eau ! » et de conclure en remerciant également Sy Baba, le chef du projet, pour sa persévérance, ainsi que le maire. Quant à Assiyettou mint Abeïd, de la localité d’El Wiam, elle a posé beaucoup de doléances, après avoir décrit les difficiles conditions de travail des femmes, en cette rude sècheresse. « Nos activités maraichères sont à l’arrêt et nous ne produisons plus, faute du liquide précieux », se lamentait-elle, avant, elle aussi, de se réjouir : « Cette infrastructure arrive vraiment à point nommé ».

