Grandes percées dans la Mauritanie profonde

Dans le cadre de la campagne électorale lancée depuis le 07 juin 2019, le candidat Biram Dah Dah Abeid vient d’effectuer, du vendredi 07au 13 juin 2019, une grande tournée de sensibilisation, de mobilisation, de diffusion de son programme et de pénétration profonde dans le cœur des électeurs Mauritaniens. Ce rendez-vous avec une partie importante des populations de la Mauritanie profonde a été, pour la délégation présidentielle, l’occasion de visiter les Wilayas du Hodh Echarghi, du Hodh Elgharbi, de l’Assaba, du Tagant, de l’Adrar, de Tiris Zemmour et de l’Inchiri.

De Néma à Akjoujt en passant par Aioun, Kiffa, Tidjikja , Atar, et Zoueratt, le candidat Biram Dah Abeid et sa délégation d’accompagnement ont été partout accueillis chaleureusement. Partout se sont détachées de très grandes marées humaines où, jeunes, femmes et hommes sur les visages desquels apparaissait une profonde joie exprimée sans interruption par des « vive Bram, nous sommes avec toi », des youyou, des bienvenues au libérateur, bienvenues à celui qui n’a cessé de donner entièrement sa vie à la lutte pour les causes justes, bienvenue à Biram DAH Abeid président de la République au premier tour, bienvenue au porteur de l’espoir des victimes du racisme, des pratiques de l’esclavage, de l’exclusion , bienvenue au garant de l’émergence d’n Etat de Droit .

Cette visite effectuée par le candidat Biram Dah Abeid en plein cœur de la Mauritanie profonde lui a permis de gagner beaucoup de points et du coup, prendre de l’avance. Non pas seulement la tournée a permis à Biram de s’assurer que les populations touchées adhèrent totalement à son programme politique, économique, social et culturel, programme qui répond parfaitement à leurs aspirations et qui est proposé, disent les populations, par celui dont le courage et le respect des engagements sont connus de tous , mais également, cette mission a été l’occasion pour Biram de battre en brèches les politiques de dénigrement, de mensonge, de diffamation mesquines... dont il a toujours été la victime.

Ce vendredi 15 juin2019, le Président Biram entamera une mission de la même nature dans la vallée. De Rosso à Sélibaby en passant par Aleg et Kaédi, les accueils seront certes encore plus enthousiastes et la tournée de Nouadhibou viendra, dans un élan de grands espoirs pour la victoire, boucler la boucle

Nouakchott le 15 juin 2019

OUMAR YALI