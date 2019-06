Campagne présidentielle : Le MENFP rencontre les cadres de la DREN SUD

Mme la ministre de l’éducation nationale a rencontré, cet-après midi du 18 juin, le personnel de la direction régionale de l’éducation de Nouakchott Sud, dans son site de campagne, situé tout près de Chaare Lingatt, de Arafat.

Cette visite, qui rentre dans le cadre de la campagne électorale, a permis à la ministre de s’enquérir du travail effectué par les cadres du secteur soutenant le candidat de la majorité, Ould Ghazwani. Dans ce cadre, elle a écouté les explications, chiffres à l’appui du directeur régional de Nouakchott SUD, Mohamed Saleck Ould Taleb sur le potentiel électoral de la direction, la répartition géographique et les dispositions prises, en matière de mobilisation et de transport afin de permettre aux instituteurs, professeurs, personnel d’encadrement, inscrits dans les trois Moughataa de la Wilaya ou dans celles de Nouakchott Nord et Ouest de pouvoir voter, le 22 juin prochain en faveur du candidat de la majorité. A cet effet, des piquets seront installés au niveau de chaque centre ou bureau de vote pour aider les enseignants mais également d’autres citoyens favorables à leur candidat à accomplir leur devoir civique.

Prenant la parole, Mme la ministre a félicité les cadres de la Wilaya sud pour le travail de suivi qu’ils effectuent dans le cadre de la campagne ; elle a ensuite invité la direction à s’assurer que tout le monde accomplisse son devoir, tôt dans la matinée afin de retourner dans le QG afin de suivre et orienter, si nécessaire, d’autres collègues ou citoyens. Aucune voix ne doit se perdre , a prévenu la ministre.

Et comme à pareille occasion, quelques intervenants ont profité de l’occasion, qui pour afficher leur engagement derrière le candidat, qui pour évoquer des préoccupations professionnelles.