Paris conseille la prudence avant le scrutin présidentiel de samedi

Dans la perspective du scrutin présidentiel prévu en Mauritanie le 22 juin prochain, le gouvernement français conseille la prudence aux ressortissants se trouvant dans ce pays, à travers une note publiée mardi.

Le Quai d’Orsay (Ministère des affaires étrangères) rappelle que « le premier tour de l’élection présidentielle en Mauritanie se tiendra le samedi 22 juin prochain et, le cas échéant, un second tour devrait avoir lieu le samedi 06 juillet.

Durant toute la période électorale, il est recommandé de se tenir à l’écart des bureaux de vote, des cortèges, généralement de toute manifestation ».

Par ailleurs, la note du gouvernement français déconseille le passage à la frontière Nord ou il existe des difficultés de franchissement du poste PK 55 ouvrant l’accès à la ville de Nouadhibou à partir de la frontière du Maroc « du fait de mouvements de contestation de transporteurs routiers. Les véhicules s’y trouvent alors immobilisés pour une durée indéterminée.

Dans une telle situation, et jusqu’à la levée du blocage, il convient de ne pas s’engager dans cette voie routière ».