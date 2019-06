Qui est Mohamed Ould Maouloud ? : le Candidat de la constance et de la loyauté pour la patrie

Il dirige l’action du MND pour la fondation de l’Union des Forces Démocratiques (l’UFD) et pour l’élection présidentielle de 1992. Suite aux divergences (97-98 ) et à la scission au sein de l’UFD, le MND décide de dissoudre son organisation clandestine et tient un congrès extraordinaire en 1998, l’UFD (b) devient donc l’Union des Forces de Progrès (UFP) et Mohamed Ould Maouloud est élu à la tête de la nouvelle organisation et réélu 2005 et en 2012.