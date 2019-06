Une gazra en plein Tevragh Zeina

Cette villa et les clôtures ( photos) sont situées en plein cœur de Tevragh Zeina, à quelques encablures du centre émetteur. Normal, diriez-vous mais là où le bât blesse c’est qu’elles n’ont aucun titre de propriété. Elles sont tout simplement ‘’gazrées’’ pour reprendre un terme en vogue depuis quelques années. Les autorités administratives et le ministère de l’Habitat ont été alertés par les riverains. Une équipe du ministère s’est rendue sur place. Elle devait commencer leur démolition mais elle s’est rétractée subitement.

D’autre part, toujours dans la même zone, les ‘’potences’’ qui vendent l’eau aux citernes, sont en train de pousser comme des champignons. Alors que c’est une zone résidentielle et la présence de ces camions importune grandement les habitants qui se demandent qui les a autorisés à venir puiser dans la conduite qui alimente l’aéroport Oum Tounsi qui, du coup, se retrouve à sec.