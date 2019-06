Dakhlet Nouadhibou : La coordination départementale entame la sensibilisation

La coordination départementale de Dakhlet Nouadhibou a démarré ses activités de sensibilisation, le 11 juin. Au cours de cette rencontre avec les citoyens de la capitale économique, la coordination a expliqué aux citoyens le projet de société du candidat de la majorité, le général à la retraite, Ould Ghazwani.

Prenant la parole, à cette occasion, M. Bâ Youssouf Ismail, membre de la coordination s’est appesanti sur les engagements du candidat se rapportant à l’unité nationale et à la cohésion sociale, contenus dans son discours d’investiture, le 1er mars dernier au stade de la capitale. Il ne vous a pas échappé, embraye-t-il, que « ce discours a suscité un immense espoir dans le pays en ce sens que le candidat a pris l’engagement solennel devant le peuple mauritanien d’instaurer un véritable état de droit, seul gage du renforcement de l’unité nationale et de la cohésion sociale et de la justice. On ne peut pas lister tous les engagements mais je tiens quand même à noter sa promesse non moins importante, à savoir la lutte contre toutes les formes d’injustices et à restaurer dans leurs droits tous ceux qui en sont victimes. Ce sont là des engagements qui rassurent, ils sont déjà matérialisés dans son programme électoral, et nous vous invitons à voter pour lui ». Et d’ajouter: pour ce faire vous devez vous passer ce message dans tous les foyers, à travers le porte-à-porte, lors du retrait des cartes d’électeurs et des opérations de vote. La coordination est à votre disposition.

Jeune entrepreneur, Bâ Youssouf Ismail a été désigné par la direction nationale de campagne du candidat Ghazwani comme cadre d’appui à la coordination départementale de Nouadhibou. Il a fait son premier baptême politique lors de la dernière implantation de l’UPR à Sebkha (Nouakchott).