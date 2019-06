Zouérate : Biram s’ engage, à «jeter les bases d'un Etat de droit, de justice et d'égalité»

Biram a manifesté, lors d’un imposant meeting, mercredi 12 juin, à Zouérate, sa solidarité à l’endroit des travailleurs de la Snim et de la population du Tiris Zemmour victimes de plein fouet de la politique aventuriste du régime de Ould Abdel Aziz qui a plongé, affirme-t-il, le pays dans une crise sans précédent.

Sous les tonnerres d’applaudissements des sympathisants qui ont afflué à la célèbre tribune centrale de Zouérate noire de monde, Biram Dah Abeid s’est élevé de nouveau contre le bradage de la mine de F’derick, non sans dénoncé le pillage et la gabegie auxquels sont soumises les richesses minières de la Snim.

Dans la foulée, Biram a dénoncé l'oppression et l'exploitation auxquelles est soumise la main-d'œuvre dans les mines. En outre, il a pointé du doigt le système de sous-traitance des ouvriers mauritaniens ou tacheronat, la corruption, le vol et le détournement auxquels sont sujets les rentrées en devises de la Snim.

Biram a promis de redonner aux mauritaniens leur dignité mise à mal par le pouvoir de Ould Abdel Aziz et faire de l’unité nationale, de la justice sociale une de ses priorités une fois élu.

Biram Dah Abeïd s’est solennellement engagé, sous les vivats du public à « jeter les bases, s'il est élu, de l'Etat de droit, de justice et d'égalité ainsi qu'à développer les services publics, notamment éducatifs et sanitaires ». Il a condamné l’état piteux de ceux-ci : mauvaise gestion et discrimination notoire, érigées en mode de gouvernance et résultant de la vision étriquée des régimes qui se sont succédé à la tête du pays, culminant durant le règne d’Ould Abdel Aziz.

Appelant les populations de la cité minière à voter largement en sa faveur, Biram entend impulser, en cas de victoire, des réformes économiques, politiques et sociales afin de soulager fortement les franges démunies de la population mauritanienne.

Les principaux membres du directoire de campagne de Biram ont vanté les mérites de leur candidat, son parcours politique et son ambition pour la Mauritanie, à travers son programme de gouvernance conviant les électeurs du Tiris Zemmour à voter en faveur du leader abolitionniste.

Pour rappel, c’est à travers un défilé motorisé très imposant que le candidat indépendant national est entré dans la ville. Durant le trajet le menant d’Atar à Zouérate, Biram a tenu des rassemblements populaires à Choum et F’derick où il a été l'objet d'accueils populaires.