Dans les masses résident les miracles et de l’oppression naît la liberté

Très célèbre maxime, irrévocable et de portée universelle que le philosophe – décanat KARL MARX avait solennellement formulée et éternellement dite. Citation désormais, règle morale, majeure, en tous lieux et en tous temps. Qu’on le veuille ou non !!!

Sûrement que le doyen des apôtres de la sagesse et de la raison ne l’avait pas dite en divagant. Mais sûrement en toute et haute conscience et à très bon escient. D’ailleurs nous en vivons actuellement l’objet après bientôt deux siècles d’écart. Ces tempêtes, de colère pacifiques mais très radicales qui déferlent ça et là, ne sont que l’effet très atroce des comportements exagérés, illogiques et illégaux des dictateurs fantoches populairement conspués…

Ceux qui partout oppriment les peuples en toute impunité et sans délicatesse morale et à tous les niveaux.

On dirait alors que le glas du totalitarisme a hargneusement hurlé pour sommer les régimes irréductibles et tant honnis.

Désormais donc chaque société où qu’elle soit, soumise à rude épreuve, aura son printemps. Afin de démolir elle-même l’empire pantin qui l’étouffe. Ceci par l’arme tranquille et sans violence d’une guerre radicale et très noble qui fait ses preuves et sans cesse…

Pour arracher les plus rares et indispensables denrées, la liberté enrobée de paix ! La résolution pacifique étant un moyen efficace et à la portée des peuples épris de tout.

Certes, celle réputée à même de faire en deux jours l’ouvrage de deux cent ans.

Soulèvements spontanés

En effet, la sociogenèse des révolutions déjà connues dans le monde a démontré que ces soulèvements spontanés comportent les mêmes motivations pour la délivrance d’une domination quelconque ou contraire contestable et immorale. Mais la dominante de ces évènements diffère nettement quant à la mise en œuvre des outils. Au cours des siècles écoulés, la stratégie fut belliqueuse et ultra-violente entre les belligérants ; les Etats et les résistances respectives. Donc, des guerres sanglantes, voire génocidaires et de longue haleine. Des conflits d’usure, sans règles et à fronts multiples.

Quant à ceux, récents, du siècle courant, dits civilisés, intelligents, pacifiques et très disciplinés, leurs effets semblent de plus en plus probants … Leurs marées humaines dangereusement encombrantes suffisent à elles seules pour dénoncer, déstabiliser, dénigrer les tyrans usurpateurs des nations et les mettre à nu, et publiquement… Leur transparence exhibée, via tous les moyens modernes de communications, sans restrictions ni interdits, constitue le désaveu idéal, nettement discréditant et embarrassant des despotes face à l’humanité entière. Pour la plupart, une fois pris au dépourvu, ces bourreaux cruels en appellent à la lutte anti-terroriste pour la consommation extérieure. Afin de justifier la sale besogne d’extermination massive des services sanguinaires au théâtre des passions violentes et cannibalesques. Et ainsi le carnage devient plus que probable !!!

Pourtant, ces génocides plus que barbares n’ont jamais anéanti ni discrédité les marées humaines de la contestation, strictement pacifiques et très propre.

Ces gigantesques déploiements de masses ont toujours été déclenchés par un incident d’une banalité frivole, mais souvent fatidique…

Les cheveux de trop sur le fardeau, qui sectionna le dos du dromadaire. Puisqu’après une très longue période de dormance, où s’accumulaient, sans espoir de solutions, tous les déboires et souffrances des sociétés éprises de justice…. En plus des crises économiques, politiques et sociales. Aggravées par l’injustice flagrante, le gaspillage, la ségrégation… c’est bien alors que le paroxysme foudroyant, n’est plus que fatalité inéluctable. Et, après le volcan en éruption, plus jamais rien ne sera comme avant !!!

Cette réalité douloureuse certes nous a appris aussi que les grandes nations de notre système dynamique sont toutes passées par là…. Et ont très bien apprécié l’effet du fameux détonateur pourtant jugé signifiant en son époque de simplicité.

Pour n’en citer que quelques unes en exemple :

La française de 1789 qui emporta dans sa gigantesque vague patriotique tout le système aristocratique et à jamais…

La partie de thé de BOSTON en 1773, déclenchée par une simple taxe sur le thé qui révolta les planteurs dans une révolution armée, dirigée par Georges Washington… Soulèvement qui buta les colons anglais par le traité de SARATOGA en 1777… où naquit le super-Etat U.S.A. aujourd’hui maître du monde…

Celles du Mexique en 1848, de l’Iran en 1979 et du Québec des années soixante… n’étant pas du reste…

Il y avait bien sûr celle Russe d’octobre 1917, partie d’un bâtiment de la marine dont l’équipage s’était mutiné pour un repas à la viande pourrie… révolte menée par le matelot GRIGORY BAKOULINTCHOUK, à bord du POTCHAMKIN…

Quant au printemps arabe, jadis imprévisible ni même supposé, il a bien été le précurseur des bourrasques de soulèvement populaires désormais mondiales. Il couve sourdement encore après un répit revigorant, emporte tout au passage et abat tous les faits accomplis… y compris les plus arrogantes, travesties et rassurées démon-craties étoilées. Son épicentre est juste à côté dans sa plus belle et éclatante configuration patriotique.

La Tunisie de BOUAZIZI fut parfaitement la plus réussie et spontanée, elle en détient la palme d’or et la primeur. C’était bien en elle la gestation accomplie de ce printemps fatidique et où la flamme de l’immolation consuma tout le système tyrannique et corrompu… pour qu’enfin il mette à nu tous les despotes-estampeurs des nations et leurs arcanes-tanneries, nauséabondes.

Armée tunisienne exemplaire

D’ailleurs, l’exemplarité de l’armée tunisienne fit le tour du monde par l’image mémorable de la très belle fleur offerte par l’un des manifestants au soldat qui l’arborait au bout du canon de son fusil. L’effet pantomime de ce geste se fait déjà sentir parmi les forces de l’ordre voisines.

En Egypte, la saison fut de très haut et honorable niveau, mais les colons voisins et leurs amis westerns en ont fait plus pire horrifiant et dégueulasse qu’avaient fait les Nazis jadis ; augmenté de SABRA et CHATILA. Très malheureusement à l’aide de très sanguinaires et sales mains pharaoniques.

En Libye, le tourbillon emporta vivement le « ZAIM » dans une salve de torpilles, pourtant « très-amies-cash » et dans la confusion. L’occasion rêvée pour les anciens prisonniers d’AOUZOU de tenter avec en puissance les mêmes torpilles de récupérer les ruines afin d’y ressusciter une nouvelle monarchie étoilée…

Sûrement beaucoup plus « boucherie » que celles déjà connues…

En Syrie, l’extermination apocalyptique terrifiante fut sans précédent sous le stratagème « anti-terrorisme ». Les grands ennemis historiques s’y sont bien cherchés en s’évitant conformément aux impératifs géopolitiques respectifs de repositionnement, dans une zone si vitale et assez convoitée stratégiquement. Vidé de son sens réel, le printemps ne fut alors que l’hécatombe du siècle et pour un seul homme d’une dynastie depuis très longtemps répugnée et vomie par le peuple.

Au Yémen, l’image est la même qu’en Syrie et elle ne mérite pas un commentaire puisque ce sont les arabes eux-mêmes qui massacrent leurs frères. Sauf peut-être un simple questionnement :

Combien de morts ? de déplacés ? de blessés ? de disparus ? d’orphelins ? de veufs ? de sang perdu ? de larmes ? de ruines ? de désolation ? d’amertume ? de rancœur ? de tristesse ? de… de… etc.

Et dans tous ces évènements où sont-ils les Arabes !!!?

Aussi, le premier plus audacieux chef arabe fut en Syrie, mais en ballon d’essai des golfiens qui n’osent, déjà, prendre ce risque eux-mêmes.

La « sonde » avait bien voyagé par fusée russe… Mais la bourrasque des terriens soudanais fut malencontreuse à son retour… ses corollaires s’accrochent dans l’épouvante totale sachant que la CPI est aux aguets dans les parages… Depuis bien avant la « RABIA » du lundi noir 03 juin 2019… et après laquelle le conseil étoilé ne fera certainement plus long feu !!!

Certains faits, très éloquents, suffisent pour commenter telle situation :

-La flagellation ’’tellement gratuite’’, plus inconvenante que malséante, de l’innocent homme sur le trottoir. Par la meute de bidasses acariâtres et acharnés.

-Les chaudes larmes du soldat devant les cadavres déchiquetés par les balles de ses collègues.

-Le général gouverneur de Khartoum, démissionnaire puisque déçu par la désormais Rabiaa El Adawiya du Soudan.

Déjà ça sent la puanteur pestilentielle des super-grands ans les parages, mais les peuples, très longtemps froissés, s’en moquent désormais, irréductiblement et énergiquement.

D’une part, l’exceptionnel referendum du dimanche 09 juin 2019 n’est que l’un de ses deux miracles des marches soudanaises. Un très honorable plébiscite de tous les jours confirmant l’existence perpétuelle d’une nation cohérente et solide. D’autre part, c’est aussi et à bon escient, un désaveu cuisant pour les putschistes et criminels ; sous forme de deuil parallèle à leur campagne d’extermination tous azimuts….

En Algérie, la parade des 45 millions d’habitants par familles entières tiennent le haut du pavé depuis dix sept semaines d’affilée… Exigeant l’assainissement complet de la maison !!! et très sûrement ils y parviendront très honorablement…

Quant à nous-zautres, « TABASKI VIENDRA »… et, mouton n’aura sûrement pas le temps de pisser… Puisque nous méritons plus qu’une refondation recentrée et générale en vue d’un Etat définitivement de droit et potentiellement démocratique… C’est bien notre droit et notre vœu au regard de Dieu !!! Après un triste et sempiternel record de « factions » entre une flopée de présidents du 10 juillet 1978 au 10 juillet 2019 passant par l’intronisation de ‘’deux fils légitimes’’ le 05 mars 2007 et 24 juin 2019… Parce que, cons et benêts que nous sommes confondons putsch et alternance légalement consensuelle…

Cependant qu’enfin, d’autres très lointains, absolutistes et archaïques s’agitent résolument et préventivement en sauve-qui-peut ???

Sûrement afin de dévier ou endiguer le TSUNAMI avant qu’il ne parvienne chez eux ! Mais que trament-ils ailleurs sur des théâtres d’opérations qui leur sont étrangers ??? Sinon, une peine perdue et bientôt la vague les surprendra, plus infernale et à son niveau équinoxial !!?

Brahim Ahmed Mamady