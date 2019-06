Les locaux de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie (CCIAM) à Nouakchott, abrite un atelier sur « le financement du commerce et les services financiers numériques pour soutenir une croissance inclusive en Mauritanie». Cette manifestation qui se déroule du 11 au 14 juin, est organisée par la Banque Centrale de Mauritanie (BCM) et la Société Financière Internationale (SFI), une institution du Groupe de la Banque Mondiale (BM) en charge des opérations dans le secteur privé des marchés émergeants.

La rencontre réunit une centaine d’acteurs issus de la Banque Centrale de Mauritanie, des banques primaires, des institutions de microcrédit et les opérateurs des Petites et Moyennes Entreprises (PME/PMI).

L’atelier « va permettre aux participants de se familiariser avec les meilleures pratiques et les exemples de réussite dans les autres pays, d’offrir des opportunités, de discuter de projets potentiels et examiner comment les réaliser dans le contexte spécifique de la Mauritanie, un pays important dans le cadre de notre stratégie en Afrique Subsaharienne », explique Mme Faheen Alliboy, directrice régionale de la SFI.

« Le Financement du Commerce et la Promotion des services financiers numériques, deux secteurs à fort potentiel pour créer les emplois, générer des revenus, diversifier et soutenir la croissance, comporte d’importants enjeux, et constitue un volet essentiel du partenariat entre la Société Financière Internationale (SFI) et la Banque Centrale de Mauritanie-BCM), signé en marge des réunions de printemps du Groupe de la Banque Mondiale, qui prévoit notamment le renforcement des capacités dans les 2 chaînes de valeur», ajoute la responsable régionale.

« La progression des services financiers numériques en Afrique subsaharienne est spectaculaire. Ainsi, de 2011 à nos jours, le nombre d’adultes disposant de tout type de comptes, est passé de 23% à 43%, tandis que 12% d’adultes disposaient d’un portefeuille numérique en 2014 contre 21% en 2017. Une progression dont l’impact peut être mesuré dans certains africains.

Au Kenya, le service financier sur téléphone mobile « MPesa » a permis de réduire de 2% le taux de pauvreté, explique un document remis à la presse au cours de la séance inaugurale.

Le financement du commerce international est crucial pour dynamiser les échanges commerciaux et améliorer la compétitivité des économies.

Cet atelier intervient au moment où la SFI intensifie le financement du commerce en Mauritanie.