Déclaration de Monsieur Mamadou Sidy BA, Président des Forces de Libération Africaines de Mauritanie (Flam)

Chers concitoyens, chers amis,

Le démarrage de la campagne officielle m’offre l’opportunité de souhaiter à notre pays un processus électoral et une élection libres, démocratiques, transparents et paisibles. Ce sont à ces conditions que le choix du prochain président de la république sera sincère et en phase avec la vérité des urnes. Des interrogations et des doutes subsistent. Ils sont légitimes et justifiés par la persistance de pratiques politiques ancrées. Veillons à ce qu’ils ne deviennent ni anesthésiants, ni démobilisateurs. Notre vitalité démocratique en dépend.

En septembre dernier, les Forces de Libération Africaines de Mauritanie (FLAM) exhortaient, une fois encore, l’ensemble des acteurs progressistes à la constitution d’un cadre de concertation apte à questionner les enjeux fondamentaux de notre pays : cohabitation de ses composantes, intégration nationale, discriminations, inégalités, précarité, éducation…

L’avènement de la Coalition Vivre Ensemble (CVE) s’inscrit de toute évidence dans cette volonté. C’est pourquoi nous l’avons saluée et la soutenons. La désignation de Kane Hamidou Baba comme candidat à l’élection présidentielle, expression d’un consensus démocratique, a eu visiblement de quoi rassurer et a suscité un élan d’adhésion authentique dans le pays bien au-delà du carcan communautaire dans lequel certains cherchent à l’enfermer. Fédérateur et apaisant, le docteur Kane Hamidou Baba a su créer une dynamique, susciter un esprit d’équipe, créer des relations sereines et apaisées avec son entourage. Sa légitimité et sa crédibilité pour être un des acteurs de la lutte de notre peuple sont incontestables et en sont sorties renforcées. Nous souhaitons au chantre du YONTI (il est temps) de voir ses efforts personnels et l’action collective qui les ont portés récompensés dans l’intérêt de notre pays à travers la totalité de ses composantes. Les FLAM restent attachées à la démarche initiée et souhaitent plus que jamais son élargissement le plus ample à tous les acteurs démocratiques de notre pays. Nous appelons de nos vœux que, quels que soient les résultats de l’élection à venir, la dynamique de concertation et de dialogue constructif engagée lui survivent et se poursuivent. YONTI !

Le 10 juin 2019

BA Mamadou Sidi,

Président des Forces de Libération Africaines de Mauritanie (Flam)