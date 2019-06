Génération Innovation et Investissement : Un soutien de taille pour Ghazouani

Mohamed Ould Brahim ould Boucheiba, un jeune homme d’affaires, a décidé de s’investir politiquement à l’occasion de la campagne électorale en cours. Fervent soutien du candidat Ould Ghazouani, il a lancé ce qu’il appelle ‘'Génération Innovation et Investissement’’, une action politique plus qu’une initiative. Présente dans plusieurs sites à Nouakchott et à l’intérieur, elle vise à terme à couvrir tout le territoire national. Son siège central se trouve à Boutilimit, ville d’origine de son président, où elle dispose également de deux sites secondaires. A Nouakchott, elle dispose de plusieurs sites de sensibilisation, l’un à Tevragh Zeina et deux autres à Riyadh et à Arafat. GII est aussi présente à Mederdra et Chami. Ses objectifs sont notamment la sensibilisation au profit du candidat, l’organisation de meetings, l’encadrement et le transport des électeurs le jour J. Ainsi le 13 juin, un meeting est prévu à son siège social. Il sera organisé par la commission présidée par Ezza Mint Ahmed Ould Boucheiba. Un grand meeting est programmé le samedi 15 juin à Boutilimit qui sera honoré par la présence des membres de la commission régionale de la campagne au niveau du Trarza et deux autres à Nouakchott, les 17 et 18 juin (Dar Naim et Tevragh Zeina).

Mohamed Ould Boucheiba, un homme d’affaires qui a réussi dans le domaine des hydrocarbures est en train d’étendre ses activités à d’autres domaines. Sans le soutien de personne, tient à préciser un ami à lui, mais grâce aux opportunités qui se sont offertes à lui. C’est pourquoi, il soutient Ghazouani, pour que cette tendance se perpétue et pour qu’un environnement sain permette aux jeunes de continuer à s’épanouir