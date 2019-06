Bac 2019: Nouveau scandale

Comme prévu, les examens du baccalauréat ont commencé ce lundi 10 juin sur l'ensemble du territoire national. Cette année, le nombre de candidats toutes filières confondues a atteint 44717. Premier jour. Première fausse note avec la distribution de l'épreuve des Mathématiques destinées aux séries scientifiques à celles des séries lettres Modernes. Ce n'est qu'après de vives protestations des élèves des séries littéraires relatives à la difficulté des épreuves que les surveillants se sont rendus compte de la grosse bourde pour se précipiter et reprendre les sujets espérant éviter leur fuite. Finalement, les candidats des séries littéraires n'ont pas fait comme prévu les Mathématiques et attendront pour cela jeudi ou vendredi. D'autre part, le ministère de l'éducation aurait déjà commis des professeurs pour préparer d'autres sujets de Mathématiques à proposer aux élèves des séries scientifiques. Il y a deux ans, les épreuves de Physique Chimie ont fuité sans qu'aucun responsable de la direction des examens dirigée par Yedaly Ould Meguett (frère du général Mohamed Ould Meguett) ne soit inquiété. Des scandales répétitifs comme en 2000 lorsque les épreuves du Baccalauréat ont été tout simplement vendus par des responsables de l'éducation qui ont été sévèrement sanctionnés à travers la radiation et l'interdiction d'enseigner en Mauritanie avant d'être réhabilités et même promus à de hautes responsabilités en 2009 sous le pouvoir de Mohamed Ould Abdel Aziz.