Une première : Le CNC accueille un stagiaire malien

Un cardiologue malien effectue, depuis la mi-mai, un stage de spécialisation et de perfectionnement au centre national de cardiologie de Nouakchott. Durant un mois, Dr. Terra Abdel Wahab, c’est son nom, va se perfectionner en cardiologie interventionnelle (cathétérisme cardiaque). Il le fera durant son séjour auprès de ses homologues mauritaniens, Dr. Sidi Mohamed Ethmane et Mohamed Issa au niveau de la salle de cathétérisme cardiaque doté de matériel approprié. Une première sans les annales pour ce jeune établissement. Ce stage ouvre une fenêtre en direction des pays de l’Afrique de l’Afrique de l’Ouest, après des visites d’échanges et de travail avec les pays du MAghreb.

La venue de ce stagiaire malien témoigne de la qualité des prestations et de la notoriété de l’établissement mauritanien en passe de devenir un centre de référence dans la sous région. C’est là, d’ailleurs, un des objectifs assignés par les pouvoirs publics à cet établissement installé dans ses nouveaux quartiers, inaugurés depuis novembre dernier ; il dispose d’équipements ultra modernes et de personnels qualifiés.

Le CNC entretient des partenariats avec de nombreux établissements en Afrique, au Maghreb, au Moyen Orient et en Europe.