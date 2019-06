Passage de Ghazwani à Aleg : ça défile chez Tajedine

Venus de la ville, mais aussi des autres Moughataas du Brakna voire de Nouakchott même, ils ont accouru pour bénéficier de la générosité du banquier, rapportent des sources concordantes. Connu pour cette qualité, le patron de la BCI dépense sans compter. Tous ceux qui réussissent à entrer dans la concession ou ont fait le pied de grue devant, repartent avec quelques précieux billets. Cela a duré tout le long de son séjour à Aleg. Le bouche à oreille a fait son effet.

Rappelons que l’homme d’affaires Ould Tajedine est membre de la commission de soutien du candidat Ghawzani mise en place par les plus grosses fortunes du pays. A cet effet, ils ont mobilisé des millions voire un milliard de MRI. En plus de cet apport, les membres de cette commission qui accompagnent ou accueillent le candidat dans leur fief respectif, gratifieront de quelques billets les citoyens mais aussi les troubadours et autres peshmergas.