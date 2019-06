Les ‘’cadres’’ d’Aleg humiliés par Ghazouani

Après plusieurs heures d’attente dans la salle, le candidat Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed a reçu quelques cadres et acteurs politiques de la ville d’Aleg. La très courte entrevue accordée à ce groupe a duré à peine deux minutes et sans qu’aucune intervention ne soit permise, le candidat Ould Ghazouani ayant ’pris de vitesse’ les prétendus cadres et acteurs d’Aleg en leur disant qu’il connaît très bien la spécificité de la moughataa et en promettant de prendre en considération le rapport qui lui sera transmis après les élections. La direction de la campagne a établi une liste de quatre personnes (Mohamed Abdallahi Ould Oudaa, Sidi Ould Yowma, Yahya Ould Dah et Ismael Ould Amar) qui devraient rencontrer Ould Ghazouani. Mais cela c’était sans compter avec la détermination des nombreux autres groupes politiques de la ville qui ont vivement protesté auprès de cette direction de campagne déclarant que ces personnalités ne représentent qu’elles-mêmes. Les divergences au sein de la salle ont continué jusqu’à 4H et demi du matin avant de s’entendre sur une réunion collective et de limiter la parole aux propos du candidat qui n’ont duré que deux minutes. La spécificité à laquelle a fait allusion Ould Ghazouani est peut être que son plus grand rival au scrutin du 22 juin prochain, Sidi Mohamed Ould Boubacar est ressortissant de la ville d’Aleg. Et que l’ancien président de la république Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi que lui et son ami Mohamed Ould Abdel Aziz ont renversé sur un coup de tête est aussi de cette ville.