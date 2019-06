Le mouvement « la Mauritanie Avant Tout (MAT) soutient Ghazouani

Les responsables du mouvement « la Mauritanie Avant Tout (MAT) »-issus des cercle de certains courants contestataires chez les jeunes, ont annoncé leur soutien à la candidature de Mohamed Ould Ghazouani au cours d’un point de presse organisé samedi en début d’après midi.

Pendant cette rencontre avec la presse, les différents orateurs, notamment le Pr Amadou Konté, membre du Bureau Exécutif du mouvement, a expliqué ce soutien « par le caractère inclusif du programme décliné par le candidat, et ses engagements pris au cours d’une récente rencontre avec les membres du mouvement MAT».

Au cours de l’entrevue avec le candidat, les dirigeants du mouvement ont expliqué avoir exposé sa vision par rapport à l’action politique « qui doit viser à conduire la Mauritanie sur le chemin de la modernité, loin des servitudes de l’histoire. Une nation réconciliée, non sur la base du déni et de l’amnistie perpétuelle, mais en conformité avec les standards du mérite et de la compétence, dans le cadre d’une politique visant à abolir les privilèges de naissance ».

Par ailleurs, dans ses attentes soumises au candidat le mouvement «la Mauritanie Avant Tout » insiste sur le besoin d’un pays solidaire de tous ses voisins « dans un contexte sous régional marqué par le développement de la violence terroriste entraînant des foyers de tension et l’implication des forces armées dans le G5 Sahel.

Cela, au moment où le territoire national est devenu un laboratoire à ciel ouvert de l’intolérance et du fanatisme ».

Le G5 Sahel, organisation dédiée à la lutte contre le terrorisme et à la coordination des efforts de développement, regroupe le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.

Par ailleurs, le mouvement affirme accorder « une importance particulière » à l’engagement du candidat Ghazouani, visant « la création d’une Agence Nationale de Solidarité (ANS), dont la mission est d’éradiquer les disparités dans le domaine de l’éducation, de l’emploi et de l’accès aux autres services universels de base, en particulier la santé».

Le mouvement évoque également la nécessité pour le candidat, de se constituer « une solide majorité parlementaire » et d’engager une action en faveur d’une gestion transparente des ressources minières et gazières au service du bien être de la population.

Le bureau du mouvement la « Mauritanie Avant Tout (MAT) » est composé de Thioye Mamadou Sow, El Hassan Messaoud, Amadou Konté, Malado Bâ, Isselmou Loueid et Taghi Mohamed.