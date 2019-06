Biram promet de faire siéger un ministère de l’élevage à Néma

Après le lancement officiel de sa campagne électorale à Nouakchott, Biram Dah Abeïd a rallié Néma où était prévu l’ouverture, à bord d’un jet privé. Dès son arrivée, Biram a été l’objet d’un accueil chaleureux de ses partisans à l’aéroport de Néma. Après ce bain de foule, le candidat sera longuement ovationné tout au long du parcours le menant à son lieu d’hébergement. C’est dans une liesse populaire que Biram Dah Abeïd a tenu vendredi soir à Néma un meeting devant une foule de sympathisants galvanisés et scandant à tue tête son nom.

C’est sous un tonnerre d’applaudissements que le candidat indépendant national a pris la parole. D’emblée, Biram dira que « Néma , pour nous est représentative des problèmes que vivent les Mauritaniens » avant de répertorier quelques uns des difficultés que vivent la capitale régionale du Hodh Charghi et le reste toute la région. Le leader abolitionniste pense que « l’élément haratine vit un véritable calvaire supplémentaire à Néma parce que il y a un véritable népotisme et clientélisme instauré et entretenu par le régime en place pour organiser la société dans le domaine politique. Ce sont des dignitaires cooptés par le pouvoir à travers leur propension à faire le laudateur, le faux témoin pour le parti Etat. C’est à travers ces allégeances de laudateurs que le régime distribue des postes à ces valets qui portent la voix du mensonge, qui portent le message qui trompe le peuple.

Cette élite est composée uniquement de dignitaires maures haratines et leurs cadres ne sont pas cooptés mais obligés de courir faire l’esclave politique pour les anciens maîtres qui sont cooptés et ne bénéficient que de subsides dans les localités haratines totalement délabrées sans aucun service de base (eau, électricité…). Il a mis en relif ce phénomène d’exclusion qui frappe de plein fouet cette composante sociale. Il a évoqué l’esclavage pur et dur non sans dénoncer cette tare sociale toujours pratiquée dans cette région que l’Etat protège en refusant de laisser en marche une justice indépendante devant réprimer l’esclavage ».

Le candidat a pris l’engament de prendre des décisions fermes et rapides dès sa prise de pouvoir pour résoudre tous ces maux.

Par ailleurs, il a évoqué la question des éleveurs. Il promet d’instituer un ministère de l’élevage qui siégera à Néma. En plus d’un haut conseil de l’élevage, Biram projette de mettre sur pied une agence pour pouvoir permettre l’éclosion d’un élevage industriel concernant le lait et la viande pour pouvoir rentabiliser davantage, créer des emplois et rendre cette richesse de l’élevage beaucoup plus bénéfique pour les populations mauritaniennes. Ces agences et ce haut conseil auront leur siège à Néma.

Peu avant le directeur de la campagne du candidat au Hodh Charghi, Moulaye Ould Messaoud et d’autres orateurs avaient mis en exergue le programme électoral de leur candidat, vanté les mérites et la constance de Biram dans son combat contre les injustices sociales et pour l’avènement d’une société démocratique et juste.Tous les orateurs avaient insisté sur la nécessité d’élections transparentes.