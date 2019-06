SMOB demande à Aziz de se "neutraliser"

Depuis Nema où il a organisé vendredi 7 juin un imposant meeting populaire, le candidat Sidi Mohamed Ould Boubacar a demandé au président Mohamed Ould Abdel Aziz, dont le second mandat finit dans quelques jours, d'arrêter de s'impliquer dans la campagne électorale et de laisser les Mauritaniens choisir librement et sans aucune influence celui à qui ils voudraient confier la gestion de leurs affaires. Ould Boubacar s'est dit très surpris qu'un président en fin de carrière quitte ses responsabilités de gestion des affaires courantes pour aller battre campagne en faveur d'un candidat. Selon Ould Boubacar, " les Mauritaniens en ont marre et n'accepteront plus la fraude des élections pour préserver leurs voix et imposer le choix d'un changement inéluctable pour mettre fin à cette décennie de souffrance et de crises multiformes". Au meeting d'ouverture de la campagne du candidat Ghazwani, Ould Abdel Aziz avait fortement critiqué certains candidats les qualifiant de représenter un certain passé avec lequel il faut rompre définitivement.