Top départ de la campagne électorale pour la présidentielle 2019

La campagne électorale pour la présidentielle du 22 juin prochain en Mauritanie, a démarré au cours de la nuit du jeudi au vendredi à 00 heure.

Dans un message à la nation délivré mardi dernier à l’occasion de la célébration de la fête marquant la fin du mois musulman de jeûne du Ramadan, le président Mohamed ould Abdel Aziz, non candidat à sa succession, a convié les candidats et les citoyens à faire du prochain scrutin « une occasion de prouver leur attachement à la patrie et à la démocratie, faire preuve de maturité politique et aborder cette élection dans un esprit de compétition responsable et un climat de tolérance, de fraternité, loin de la crispation, de l’aigreur, des discours d’intolérance et de division ».

Mohamed Cheikh Ahmed Mohamed Ghazouani (candidat de la majorité), ancien ministre de la défense et ex chef d’état major, a démarré sa campagne à Nouadhibou, capitale économique (465 kilomètres au Nord de Nouakchott).

Dans le même temps, 4 candidats ont donné le coup d’envoi de leurs activités à Nouakchott.

C’est le cas de Sidi Mohamed ould Boubacar (indépendant-soutenu par une l’opposition), ancien premier Ministre, qui a organisé un rassemblement dans la moughataa de Tevragh Zeina.

Mohamed ould Maouloud (Coalition des Forces du Changement Démocratique (CFCD)-Changeons d’Ere), leader de l’Union des Forces de Progrès (UFP), a tenu son premier meeting près du Musée National.

Birame Dah Abeid, leader antiesclavagiste a réuni plusieurs milliersde partisans et s ympathisants au carrefour de la foire (proche banlieue).

Le candidat indépendant Mohamed Lemine Mourteji El Wavi a également débuté ses activités à Bouhdida (Nouakchott).

Pour sa part, Kane Hamidou Baba, candidat de la Coalition Vivre Ensemble (CVE-mouvance négro-africaine), s’est rendu à Boghé (310 kilomètres au Sud de la capitale), où il a tenu un meeting populaire.