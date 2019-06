Liberté provisoire pour Weddady et Jiddou

La justice a ordonné lundi enfin après midi, la remise en liberté provisoire de 2 blogueurs, Abderahmane ould Weddady et Cheikh ould Jiddou, arrêtés fin mars pour « dénonciation calomnieuse ». Ces blogueurs avaient été incarcérés à la suite d’une série d’écrits relatant de la saisie d’un fonds de 2 milliards de dollars us placé dans une banque des Emirats Arabes Unis (EAU-Dubaï) et en attribuant la propriété à de hautes personnalités mauritaniennes, citant le nom du président Mohamed ould Abdel Aziz. Ces allégations ont été démenties par la justice mauritanienne.

Le placement en détention de ces 2 blogueurs a été dénoncé comme une atteinte à la liberté d’expression et de la presse par plusieurs organisations parmi lesquelles Reporters Sans Frontières (RSF).