Le premier congrès du parti le Centre par l’action et pour le progrès (LECAP), a élu à sa tête, M. Sidi Diara, l’ex député maire de Rosso. Le dernier né des partis politiques tenait son congrès constitutif, ce dimanche 2 juin, à l’ancienne maison des jeunes de Nouakchott. La La cérémonie s'est déroulée devant de nombreux militants et sympathisants du parti et des représentants de partis politiques dont le président d’APP, Messaoud Ould Boulkheir.

Dans un discours qu’il a prononcé à cette occasion, le tout nouveau président du parti s’est d ‘abord réjoui de la présence d’une foule diversifiée, reflétant le visage réel de la Mauritanie, de ceux qui se sont battus pour défendre ses intérêts.

Parlant ensuite des raisons qui ont poussé ses amis et lui à créer LECAP, l’ex député maire de Rosso explique que le pays aborde aujourd'hui, un virage important de son histoire qui commande de la part de chacun de prendre ses responsabilité; les cadres de LECAP ne pouvaient donc pas se dérober.

Relativement aux idéaux de son parti, M. Diara dira que LECAP entend contribuer au renforcement de l’unité nationale, à l’ancrage de la démocratie. Il se battra, avec respect des règles démocratiques, contre tout discours de haine et de ségrégation tendant à semer la zizanie entre les différentes composantes du pays. Le CAP prône le dialogue comme mode d'action.

Évoquant la position centriste de son parti, le président Diara annonce les couleurs. « Notre centrisme se déclinera à travers l’équidistance entre pôles politiques de l’arène nationale. Autant nous sommes contre une opposition frontale, autant nous n’accepterons pas de servir de faire valoir ; l’intérêt de la Mauritanie passe avant tout autre intérêt égoïste ; LECAP portera des critiques objectives et constructives de l’action de ceux qui auront la lourde charge de présider aux destinées du pays et hésitera pas à dénoncer toutes sortes de dérives du bateau Mauritanie », dira-t-il.

Auparavant, après avoir écouté l’hymne national, il avait été procédé à la lecture de la déclaration politique du parti, de la composition de son bureau exécutif. Ces textes de base ont été traduits dans les autres langues nationales, Pulaar, Soninké et Ouolof.

Voici quelques membres du bureau exécutif de LECAP

Président : Sidi Mohamed Diara,

1er vice président Niang Ibrahima

2e vice président Hadia Tandia,

3e vice président, Nour Islam Ould Bah,

4e vice président Mariem Mint Abderrahmane,

5e vice président : Dr. Ahmed Abdel Salem Bakar

SG : Med Salem Oumar.