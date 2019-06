Direction Générale Attijati Bank Mauritanie : Boudhaimi passe le témoin à Mohamed Boubrik

Après quelques années de bons et loyaux services en qualité de Directeur Général d’Attijari Bank Mauritanie, Othman Boudhaimi passe le témoin à Mohamed Boubrik, qui aura désormais la charge et le redoutable honneur de coacher la filiale mauritanienne du groupe marocain, véritable fleuron dans le domaine de l’activité bancaire en Afrique. L’événement a été marqué par une sympathique cérémonie de rupture du jeûne organisée au cours de la nuit du vendredi au samedi, dans un complexe hôtelier de Nouakchott, en présence de Mme Naha mint Mouknass, ministre de l’hydraulique et de l’assainissement, assurant l’intérim de la ministre du commerce, de l’industrie et de l’artisanat, de l’ambassadeur du royaume du Maroc en Mauritanie, Hamid Chabar, du Directeur Général du Groupe « Attijari Bank», Boubcar Jai, venu spécialement de Casablanca pour la circonstance, mais aussi de plusieurs dizaines de cadres et employés de l’institution. Au sein de l’assistance, on notait également de nombreux invités mauritaniens et marocains.

Premier à prendre la parole, le Directeur Général d’Attiari Bank, Boubcar Jai, a mis exergue le caractère « panafricain d’un groupe présent dans 15 pays du continent.

Un réseau permettant de contribuer à la bancarisation des économies, au financement des activités économiques à travers un appui aux entreprises de toutes les tailles (petites, moyennes et grandes). Une action qui confère au groupe le caractère d’une banque universelle, consciente des défis économiques et sociaux de l’environnement continental ».

Une vision dont le résultat est une action globale permettant d’offrir à une large clientèle des services adaptés aux besoins de la clientèle dans chaque d’accueil., pour répondre à une vocation d’intérêt général.

Pour sa part, Othaman Boudhaimin, Directeur Général sortant d’Attijari Bank Mauritanie, a prononcé des paroles émouvantes, exprimant un réel pincement au cœur ressenti au moment où le devoir professionnel le pousse à quitter un pays et une société dans laquelle il s’est parfaitement intégré au cours des dernières années. Une tranche de vie professionnelle et sociale gravée dans la mémoire pour toujours. Quant au nouveau patron de la filiale mauritanienne du groupe marocain, Mohamed Boubrik, il a livré ses premières impressions. Des observations qui portent sur les similitudes frappantes entre les peuples de Mauritanie et du Maroc. De quoi chasser rapidement les appréhensions devant l’inconnu nées d’un premier séjour à Nouakchott.

Pendant la période 2014/2018, Attijari Bank a largement renforcé sa position et ses parts sur le marché mauritanien. Une progression illustrée par quelques chiffres. Ainsi, les dépôts sont passés de 3.460.586.399 ouguiyas à 6.883.985.195 ouguiyas.

Les crédits bruts ont suivi la même trajectoire, évoluant en hausse de 2.740.811.897 ouguiyas, à 6.037.429.918 ouguiyas. La même dynamique est notée au des crédits nets, passés de 2.471.049.353 d’ouguiyas à 5.800.903.919.

Le réseau des agences est passé de huit (8) en 2014, à 30 agences en 2018.

Amadou Seck