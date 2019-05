Pèlerinage de Nimjatt : il faut améliorer les conditions

La Fondation Cheikhna Cheikh Saad Bouh, qui parraine l'organisation du pèlerinage annuel de Nimjatt, demande aux autorités Mauritaniennes de faire des efforts pour améliorer les conditions de ce voyage spirituel qui draine chaque année des milliers de fidèles venus de partout, notamment du Sénégal voisin vers la ville sainte et qui constitue l'un des plus importants sanctuaires de la Tariqa Qadiriya de la sous-région. Par la voix de sa vice-présidente, Hawa Denfagha, la Fondation demande à l'état l'entretien du tronçon routier entre Nimjatt et Tiguent dont le délabrement avancé cause d'énormes préjudices aux pèlerins (voyage éprouvant et accidents). Aussi, les autorités nationales doivent- elles veiller à la sécurité pendant le pèlerinage et à l'approvisionnement en eau entre le 31 mai jusqu'à près la fête de l'Id El Fitr. Il faut rappeler que chaque année des milliers de subsahariens, essentiellement venant du Sénégal et de la Gambie entreprennent le voyage de Nimjatt où la famille des Ehel Cheikh Saad Bouh continue à entretenir le flambeau de la grande Tariqa Qadiriya