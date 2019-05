Mauritanie : invitée d’honneur du Festival de Tan-Tan

La Mauritanie est l’invitée d’honneur de la quinzième édition du Festival International de Tan-Tan (FIT-une localité au sud du Maroc) prévue du 14 au 20 juin 2019, a appris jeudi la PANA de sources

diplomatiques.

Dans le cadre des préparatifs de la participation de la Mauritanie à cet événement, s’est tenue jeudi, une rencontre entre les 2 parties, suivie d’un entretien en tête à tête entre le ministre de la culture, de l’artisanat et porte parole du gouvernement, maître Sidi Mohamed uld Maham et l’ambassadeur du Maroc à Nouakchott, Hamid Chabar.

Une rencontre au cours de laquelle le responsable gouvernemental mauritanien et le diplomate marocain ont eu des échanges fructueux sur l’importance de la participation mauritanienne et sa contribution au processus de consolidation et de renforcement des relations bilatérales qui enregistrent une nouvelle dynamique depuis un peu plus d’une année.

Ainsi, la Mauritanie sera présente à ce festival avec une délégation officielle, des troupes artistiques, des poètes, des artisans, des acteurs du milieu académique, des hommes de médias……

La Mauritanie est l’invitée d’honneur de ce festival sur les instructions de Sa Majesté Mohamed VI.

Le Festival de Tan-Tan est une rencontre de haut niveau, dédiée à la promotion de la culture et des traditions des peuples de l’espace saharien. Il a été organisée pour la première fois en 2005.

L’événement a été classé au rang de patrimoine mondial par l’UNESCO en 2008.