«Debout pour une Mauritanie égalitaire» de Bâ Houdou soutient Ould Boubacar

Le groupe « Debout pour une Mauritanie égalitaire », dirigé par l’ancien député maire, Bâ Houdou Abdoul a décidé d’apporter son soutien au candidat Sidi Mohamed Ould Boubacar. La cérémonie d’officialisation s’est déroulée, hier mercredi, 29 mai, dans l’après midi, à son QG de campagne en présence des membres du groupe, du candidat et de son staff.

Justifiant sa décision de soutenir le candidat du changement, Bâ Houdou Abdoul avance ses qualités humaines, ses capacités intellectuelles, son patriotisme, son parcours sans faille, son intégrité moral et stature d’homme d’état.

Pour toutes ses raisons, affirme Bâ Houdou Abdoul, SMOB apparait aujourd’hui, comme l’homme le mieux indiqué pour « redonner l’espoir aux mauritaniens, à restaurer la confiance des mauritaniens en leurs institutions, et à redonner confiance aux partenaires au développement. Il y a dix ans, rappelle-t-il, nous avions cru à un discours qui nous paraissait sincère et porteur d’espoir, mais, hélas, à l’arrivée, les fleurs n’ont pas donné les fruits espérés », déplore le président de Debout pour une Mauritanie égalitaire. Et d’ajouter : au lieu de remettre le pays sur les rails, de respecter les engagements pris vis-vis du peuple, nos dirigeants ont engagé le pays vers une descente aux enfers. Son unité nationale est ébranlée, ses ressources sont dilapidées, le clientélisme institué…

Avec vous, M. le président, nous osons affirmer que la Mauritanie renouera avec ses valeur de fraternité, de citoyenneté, de justice et de respects des institutions.

Après avoir exprimé l’engagement ferme de son groupe à s’investir pour la victoire du candidat du changement civil, Bâ Houdou Abdoul annonce la mise en place de son QG de campagne de Sebkha à la direction de campagne du candidat.

Prenant la parole à son tour, SMOB s’est réjoui du soutien de Bâ Houdou et de son groupe. Il a mis à profit cette rencontre pour rappeler son engagement de bâtir une Mauritanie libre, prospère et unie. Une Mauritanie fondée sur la citoyenneté, l’honneur et la justice.